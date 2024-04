Bandyci polują na najlepszych sportowców świata. Ma to tylko 1 proc. z najbogatszych

Kilka dni temu na turnieju ATP 1000 w Monte Carlo tenisista Sebastian Korda został okradziony. Dwaj złodzieje w kaskach podjechali na skuterze i zaatakowali w białych dzień 26. zawodnika męskiego rankingu. Korda stracił zegarek marki Richard Mille o wartości 300 tys. dolarów. To kolejna typu kradzież w świecie sportu.

Korda współpracuje z francuską firmą od dwóch lat. Dołączył do Rafaela Nadala, który został ambasadorem marki zegarków w 2010 roku. Hiszpan nosi zegarek warty ponad milion dolarów, także na korcie, jak choćby kilka lat temu w trakcie paryskiego Roland Garros. Nadalowi w 2012 roku również skradziono to cacko, choć po kilku tygodniach udało mu się odzyskać własność.

Sportowcy okradani z luksusowych zegarków

Dwa lata temu z produktu marki Richard Mille wartego 600 tys. dolarów został obrabowany Charles Leclerc, były wicemistrz świata w Formule 1. Rok później ten sam model stracił Carlos Sainz, inny z kierowców F1. W świecie sportu zegarki tego producenta są bardzo popularne, a noszą je także m.in. trener Manchesteru City Pep Guardiola (wart 1,4 mln dolarów), Neymar i LeBron James.

Marka Richard Mille nie jest tak znana w branży jak Rolex czy Patek Philippe, a pierwsze produkty wypuszczono na rynek dopiero w 1999 roku. Zegarki nie zawierają kamieni szlachetnych, ale do ich tworzenia wykorzystuje się podobną technologię, jak w przemyśle motoryzacyjnym czy lotniczym. Dzięki temu chociażby model Rafaela Nadała uchodzi za jeden z najbardziej wytrzymałych na świecie.

Zegarki Richard Mille są również bardzo drobne, a model RM UP-01 Ferrari był opisywany przez amerykańskie media jako "najcieńszy zegarek mechaniczny na świecie" - mierzył zaledwie 1,75 mm.

W sierpniu ubiegłego roku magazyn Bloomberg pisał, że "zegarki Richarda Mille’a stały się kodem ekstrawaganckiego bogactwa. Są dla 1 procenta z 1 procenta najbogatszych i najbardziej wyrafinowanych". Firma produkuje około 5000 sztuk rocznie, a szczyci się właśnie tym, że sportowcy noszą zegarki na turniejach tenisowych, golfowych (dwie siostry Sebastiana Kordy, golfistki Nelly oraz Jessica Korda) i stadionach piłkarskich.

Kiedyś odzyskiwał dzieła sztuki po nazistach, dziś modele Richard Mille

Dziennik "The New York Post" informuje, że bandyci na zegarki Richarda Mille’a polują w sposób zorganizowany. Tropią właścicieli w social mediach, latają po całym świecie w ich poszukiwaniu. Zbliżają się do ofiar jak choćby w przypadku Rafaela Nadala, gdy okazało się, że złodzieje byli w zmowie z pracownikami hotelu, w którym zatrzymał się hiszpański tenisista.

Christopher Marinello, prawnik i założyciel firmy Art Recovery International z siedzibą w Londynie, przyznał, że wcześniej specjalizował się w odzyskiwaniu dzieł sztuki zagrabionych przez nazistów, a dziś pracuje głównie nad odnalezieniem skradzionych zegarków właśnie Richarda Mille’a. - Co tydzień otrzymuję z Monte Carlo, Mediolanu, Nowego Jorku czy Londynu sygnały z prośbą o pomoc w poszukiwaniu tych zegarków - powiedział w rozmowie z "Post".

Marinello nie ujawnia, czyje interesy dotychczas reprezentował, bo większość ofiar "nie chce, by inni wiedzieli, że są właścicielami tak drogiej marki". To nie tylko przedstawiciele świata sportu, lecz także celebryci i ludzie show-biznesu.

Złodzieje kradną sportowcom również zegarki innych marek. 10. dziś tenisista rankingu ATP Grigow Dimitrow stracił w kwietniu zeszłego roku model Bianchet o wartości 70 tys. dolarów. Sprawcy podjechali do niego na motorze w Barcelonie i zerwali model z nadgarstka. Bułgar wracał wówczas z treningu przed imprezą tenisową w stolicy Katalonii.

Dwa lata temu w Barcelonie okradziony został także Robert Lewandowski. W czasie rozdawania autografów przestępcy zerwali mu zegarek marki Patek Philippe wart 75 tys. euro. Na szczęście policja zdążyła ich zatrzymać.