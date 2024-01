Piłkarz uwolniony od zarzutu o gwałt. "Związek składał się w 95 proc. z seksu"

Przypomnijmy: pod koniec 2022 roku brytyjska policja wszczęła śledztwo ws. Jacka Diamonda grającego w Championship. Skrzydłowy Sunderlandu został oskarżony o gwałt i napaść seksualną, przez co Lincoln City skróciło wypożyczenie gracza. Ale przecież to miała być tylko pestka w porównaniu z tym, co naprawdę piłkarzowi groziło.

Nie dość, że miał skończyć za kratkami, to przecież powszechnie wiadomo, jak w więzieniu traktuje się tych, którzy tracą wolność przez gwałt. Ale Diamond został oczyszczony z zarzutów.

Piłkarz Sunderlandu oczyszczony z zarzutu gwałtu

Diamond od początku twierdził, że uprawiał seks z kobietą u siebie w domu, ale za jej zgodą. Jak informuje BBC, piłkarz mówił przed sądem w Newcastle, że to było niezwykle trudne 18 miesięcy, ale teraz czuje ogromną wdzięczność dla prawników i swoich bliskich za ich wysiłki i wsparcie.

"Sąd usłyszał, że Diamond i kobieta, która chciała pozostać anonimowa, byli w związku, który w 95 procentach składał się z seksu. W maju 2022 roku kobieta poszła do domu piłkarza, aby się "przytulić", choć twierdziła później, że piłkarz próbował ją zmusić do stosunku. Jednak prawnicy Diamonda przekonali wymiar sprawiedliwości, że kobieta zakochała się w piłkarzu, a gdy też nie chciał się zaangażować w poważniejszy związek, to się mocno wściekła" - czytamy na bbc.com.

Diamond przekonał sąd, że poznał swoją oskarżycielkę na Tinderze, gdy miał 19 lat i oboje zgodzili się na niezobowiązujący związek oparty przede wszystkim na seksie.

"Ława przysięgłych składająca się z dziewięciu kobiet i trzech mężczyzn potrzebowała niecałej godziny, aby wydać werdykt o niewinności w obu sprawach. Po ogłoszeniu werdyktu publiczność wiwatowała" - donosi BBC.

Diamond ma dziś 23 lata i na koncie jeden mecz w Championship oraz 58 w League One, czyli na trzecim poziomie rozgrywkowym w Anglii.

Gwiazdor wraca po 853 dniach przerwy

W ostatnim czasie nie brakowało piłkarzy oskarżanych o gwałt. Wystarczy chociażby przypomnieć sprawę Daniego Alvesa, jednego z najwybitniejszych prawych obrońców w historii, który od wielu miesięcy przebywa za kratkami.

Ale coraz więcej jest także sytuacji, jak ta z Diamondem. Wie coś o tym Gylfi Sigurdsson, który został oczyszczony z zarzutów o przestępstwa seksualne wobec nieletnich. Islandzki gwiazdor wrócił na boisku dopiero po 853 dniach przerwy.

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.