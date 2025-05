Iga Świątek nie obroniła tytułów ani w Madrycie, ani w Rzymie. Kosztowało ją to mnóstwo punktów rankingowych oraz spadek na 5. miejsce, absolutnie najniższe od ponad trzech lat. Na Roland Garros jako obrończyni kolejnego trofeum walczyła nie tylko o wyjście z kryzysu i czwarte paryskie mistrzostwo z rzędu, ale też o to, by nie stracić nawet 2000 punktów wywalczonych przed rokiem. Szybka wpadka mogła oznaczać spadek co najmniej na 8. miejsce w rankingu WTA.

Raducanu ze Świątek grać nie potrafi i koniec

Polka odrobiła nieco "oczek" wygrywając w I rundzie z Rebeccą Sramkovą. Jednak to była tylko kropla w morzu potrzeb. Przeciwko Emmie Raducanu musiała sprawić się równie okazale i przejść do III rundy. Ich wspólna historia w pełni przemawiała za Polką, która wygrała wszystkie cztery dotychczasowe spotkania, w tym tegoroczne z Australian Open (6:1, 6:0). Szybko okazało się, że jak Raducanu wcześniej nie miała na Świątek sposobu, tak absolutnie nie ma go nadal.

W pierwszym secie nasza reprezentantka szybko zaznaczyła swą dominację. Pozwoliła rywalce wygrać tylko jednego gema, częstując ją tym samym świeżo wypieczoną "bagietką", czyli wygrywając seta 6:1. W drugim byłej mistrzyni US Open wiele lepiej nie poszło. Wygrała bowiem dwa gemy zamiast jednego. Świątek zwyciężyła cały mecz 6:1, 6:2 i w bardzo dobrym stylu awansowała do III rundy Roland Garros.

Ranking WTA wciąż bezlitosny. Nadal jest co odrabiać

Wygrana Świątek oznacza, że Polka obroniła kolejne 60 punktów rankingowych. Ma ich obecnie 3968. Nie pozwoliło jej to opuścić pozycji nr 8 w zestawieniu WTA Live. Do wyprzedzającej ją bezpośrednio Madison Keys traci aktualnie 156 punktów, choć przed Amerykanką, tak jak i przed większością sklasyfikowanych nad Polką tenisistek, jeszcze walka o III rundę (Keys zagra z Brytyjką Katie Boulter). Świątek powiększyła za to przewagę nad dziewiątą w zestawieniu i wyeliminowaną już z Garrosa Emmą Navarro do 319 punktów. Przypomnijmy, że nawet zwycięstwo w turnieju może dać Idze maksymalnie awans na 4. pozycję.

Ranking WTA Live po meczu Świątek - Raducanu: