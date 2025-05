Tak piszą o nas w Hiszpanii. "Polska ma jedną wadę"

Przed sezonem eksperci i media typowali, że w finale Ligi Konferencji Europy mogą zameldować się Chelsea i Real Betis. Wydawało się, że to dwie najsilniejsze drużyny, dlatego też dawano im największe szanse na sukces. I eksperci się nie mylili. To właśnie między tymi dwoma zespołami rozstrzygnie się kwestia trofeum. Finał odbędzie się we Wrocławiu, dlatego rzesza kibiców przybyła już do stolicy Dolnego Śląska. Ba, we wtorkowy wieczór doszło nawet do rozrób, a także starć angielskich i hiszpańskich fanów. Interweniować musiała nawet policja.

Hiszpania chce pomóc kibicom. Przygotowali kilka polskich zwrotów

Hiszpańskie media postanowiły zatroszczyć się o sympatyków Realu, którzy przyjechali do Polski na mecz. Dlatego też portal abc.es stworzył listę zwrotów, które mogą okazać się przydatne we Wrocławiu. Oczywiście wszystkie zapisano w naszym języku. "Hiszpanie mają obecnie niepowtarzalną okazję do tego, by wpaść do kraju znad Wisły. To państwo o wyjątkowej kulturze, a także o wielkim uroku. Polska ma też jedną małą wadę, która może okazać się dość problematyczna dla fanów: język" - czytamy.

Jakie sformułowania przygotowali dziennikarze dla hiszpańskich kibiców? Na liście można znaleźć dziewięć takowych. Ich zdaniem mogą okazać się kluczowe dla pobytu w Polsce. Pierwsze z nich dotyczą powitania i pożegnania. To "cześć" i "żegnaj". Kolejne to "ile to kosztuje?" oraz "dziękuję". Następnie przygotowali coś dla sympatyków... trunków wysokoprocentowych, a konkretnie jednego napoju. "Piwo", "Chcę piwo". Co znalazło się jeszcze na liście? "Gdzie jest toaleta?", "Tramwaj" i "Jak dojechać na stadion?".

Czy hiszpański kibice z nich skorzystają? Z pewnością część tak. Miejmy nadzieję, że w środowy wieczór obędzie się już bez zamieszek i dewastacji mienia. Pierwszy gwizdek na Tarczyński Arena Wrocław zabrzmi o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.

Chelsea i Real Betis mają już zapewniony udział w europejskich rozgrywkach w kolejnym sezonie

Zarówno Real Betis, jak i Chelsea nie wystąpią w kolejnej edycji Ligi Konferencji Europy. Obie drużyny zagwarantowały sobie już udział w bardziej prestiżowych rozgrywkach. Wszystko dzięki wynikom w lidze. Chelsea zajęła czwarte miejsce w Premier League, dzięki czemu zagra w Lidze Mistrzów. Z kolei Real Betis wystąpi w Lidze Europy - to zasługa szóstej lokaty w La Liga.