Świątek mierzyła się z mistrzynią wielkoszlemową. Pokaz siły w 79 minut

Trudno było przed tym meczem znaleźć argumenty przemawiające za Emmą Raducanu. I to mimo że Iga Świątek dopiero pracuje nad odbudową formy po wielomiesięcznych trudnościach. Po poprzednim meczu tych tenisistek kibice Polki świętowali jej odrodzenie, ale - jak się potem okazało - przedwcześnie. Środowy występ walczącej o piąty w karierze triumf w Roland Garros mógł sprawić, że znów będą dostrzegać małe światełko w tunelu. Choć zapewne, nauczeni poprzednim doświadczeniem, jeszcze poczekają z celebracją.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamery są prawie wszędzie. "Świątek będzie musiała się tłumaczyć"

Świątek wygrała podwójną konfrontację. Hartowanie na początek

Postrzegana wciąż jako gwiazda jednego turnieju mistrzyni US Open 2021 w żadnym z czterech wcześniejszych pojedynków ze Świątek nie wygrała nawet seta. A w ostatnim z nich - styczniowej drugiej rundzie Australian Open - została rozbita, zapisując na swoim koncie zaledwie gema.

- Szczerze mówiąc, to nie myślałam o tym meczu. Myślałam o naszym pojedynku w Stuttgarcie - zaznaczyła Świątek po awansie do drugiej rundy w Paryżu.

Z młodszą o rok Brytyjką zmierzyła się w halowym turnieju w Niemczech na ziemi dwukrotnie (w ćwierćfinale z 2022 roku i na tym samym etapie w poprzednim sezonie) i były to najbardziej zacięte ich mecze. Wydawało się, że w środę warunki mogą mieć zaskakująco podobne, bo oba wcześniejsze spotkania na paryskim korcie centralnym odbywały się przy zasuniętym dachu. Ale przed ich meczem zrezygnowano z tej opcji, a tym samym obie zawodniczki dodatkowo musiały sobie radzić z przeszkadzającym wiatrem. Zdecydowanie lepiej w tej podwójnej konfrontacji wypadła faworytka.

Dyspozycja Raducanu, która w meczu otwarcia grała prawie trzy godziny i z powodu złego samopoczucia korzystała z przerwy medycznej, była przed środowym meczem sporą zagadką. W trakcie pojedynku nie widać u niej było wyraźnych problemów z poruszaniem się, które mogłyby być efektem osłabienia. Parę razy popisała się efektownymi zagraniami, ale nawet przez chwilę nie była w stanie zagrozić Polce, której mocno ustępowała tenisowo.

Częściowo wynikać to mogło z mizernego doświadczenia, jakie 41. w rankingu WTA Brytyjka ma na kortach ziemnych. Bo dość powiedzieć, że zawodniczka, której ostatnie kilka lat upłynęły pod znakiem częstych kontuzji, zmian trenerów i udziału w kampaniach marketingowych, dopiero po raz drugi zaprezentowała się w głównej drabince Roland Garros (trzy lata temu też odpadła w drugiej rundzie).

Ale trzeba podkreślić, że przede wszystkim zadanie bardzo mocno utrudniała jej Świątek. Ta grała przeważnie spokojnie i cierpliwie, czego bardzo brakowało jej w ostatnich miesiącach. Nie było rozpaczliwych prób szybkiego kończenia akcji, które sprawiały, że we wcześniejszych turniejach po jej stronie zastraszająco szybko rosła liczba niewymuszonych błędów. Nie było niepotrzebnego ryzyka i nie było nerwowych reakcji po pomyłkach.

Mimo że nie zawsze było z górki, jak choćby na samym początku. Polka aż sześć minut musiała walczyć o wygranie pierwszego gema serwisowego i broniła się wtedy przed przełamaniem na otwarcie.

- Nieraz takie trudne gemy hartują - ocenił wtedy komentujący mecz w Eurosporcie Lech Sidor.

Czy rzeczywiście ją to zahartowało? Trudno stwierdzić, ale faktem jest, że świątek potem grała długimi fragmentami niemal bezbłędnie. Po 20 minutach wykorzystała pierwszą okazję na "breaka" i konsekwentnie unikała posyłania piłki na forhend rywalki. Po chwili - przy prowadzeniu 3:1 - zaliczyła moment zachwiania, gdy roztrwoniła przewagę 40:15. Ale w kluczowym momencie wyszła z opresji, a kilka minut później zwieńczyła pewnie wygraną partię asem.

Świątek wyszła z opresji i zaskoczyła. "Trzeba zapamiętać ten moment"

O ile w ostatnich miesiącach u piątej tenisistki świata często szwankował forhend, to w środę ponownie (bo tak samo było w meczu otwarcia ze Słowaczką Rebeccą Sramkovą) był to pewny punkt w grze Polki. Raducanu, mając świadomość, że nie może raczej liczyć na zapaść w grze rywalki, zaczęła bardziej ryzykować. Tylko co z tego, skoro w czwartym gemie nie wykorzystała żadnej z aż trzech szans na przełamanie. A z czasem coraz częściej emocje brały u niej górę i dokonywała nietrafionych wyborów podczas wymian.

A Świątek błyszczała. Przetrwała wspomniane kolejne kłopoty, a po chwili popisała się zagraniem, którym zaskoczyła komentatorów. Stało się tak za sprawą dokładnego i rzadko przez Polkę stosowanego stop-woleja.

- Wyglądało to na zagranie z premedytacją. Trzeba zapamiętać ten moment, bo nie widziałem chyba jeszcze u Igi tak precyzyjnego stop-woleja - chwalił Sidor.

A Świątek konsekwentnie zmierzała po awans do trzeciej rundy. Po ceremonii losowania wydawało się, że na tym etapie najprawdopodobniej zmierzy się z Martą Kostiuk, ale rozstawiona z numerem 26. Ukrainka sensacyjnie przegrała już na otwarcie ze 188. w światowym rankingu Sarą Bejlek. Polka o awans do 1/8 finału zagra w piątek właśnie z czeską kwalifikantką lub z Rumunką Jaqueline Cristian (60. WTA).