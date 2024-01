Szach mat! Wielki sukces nowego projektu szefa KSW. "Zaraz pęknie milion"

Bar Champions w Hotelu Mariott w Warszawie. Na środku prowizoryczny ring, przy stolikach ok. 200 gości. W ringu kolejno stawali reprezentanci różnych sportów walki; karatecy walczyli z pięściarzami, kickbokserzy z judokami. Na zwycięzców czekały... torba sportowa oraz paczka odżywek. Tak wyglądała pierwsza gala KSW (Konfrontacje Sztuk Walk), która odbyła się w lutym 2004 roku. KSW to projekt Martina Lewandowskiego i właśnie Macieja Kawulskiego.

Dziś KSW ma już na koncie 89 gal, w tym dwie na Stadionie Narodowym. W ostatnich latach Kawulski jednak nieco wycofał się z projektu. Są gale, na których się nie pojawia, a coraz więcej obowiązków spadło na Wojsława Rysiewskiego, dyrektora sportowego KSW.

Ale to nie może dziwić, bo "Wojek" świetnie się zna na swojej robocie, a "Kawul" oddaje się swojej nowej pasji, czyli kinie. Zadebiutował w 2019 roku jako reżyser filmu "Underdog", ale nie było to kino wysokich lotów, choć od strony produkcyjnej nic nie można mu zarzucić.

Prawdziwe uznanie w środowisku filmowym dał Kawulskiemu dopiero kolejny projekt: "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa". W weekend otwarcia film zobaczyło 258 tysięcy widzów, a po kolejnym tygodniu film obejrzało łącznie 670 tysięcy widzów.

Kapitalne liczby miał także trzeci film szefa KSW "Jak pokochałam gangstera". To był sukces międzynarodowy, bo projekt był pokazywany także na platformie Netflix. Mało tego! Przez długie tygodnie znajdował się wśród najpopularniejszych nieanglojęzycznych produkcji na świecie. Pojawiały się głosy, że "Jak pokochałam gangstera" jest zbyt długim filmem, a Kawulski nieco romantyzuje przestępców, ale reżyser miał inne zdanie.

Wielki sukces "Akademii Pana Kleksa"

Na początku lat 80. w polskim kinie zadebiutowała "Akademia Pana Kleksa" w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego, w której rolę Pana Kleksa odegrał Piotr Fronczewski. Po blisko 40 latach Polacy znowu mogą obejrzeć na dużym ekranie magiczną historię na mtywach książki Jana Brzechwy. I to właśnie Kawulski wziął się za tę produkcję.

Produkcję, która odniosła wielki sukces, choć jej premiera kinowa odbyła się ledwie kilka dni temu. Najnowszy film Kawulskiego przyciągnął do kin już 840 tys. widzów. Ten wynik uwzględnia także pokazy przedpremierowe, na które wybrało się 437 tys. widzów. To oznacza jedno: milion pęknie na dniach.

Dla porównania: najchętniej oglądany w kinie polski film 2023 roku, czyli "Chłopy" przyciągnął około 1,8 miliona widzów. A na czym polega sukces Kawulskiego?

- MMA nadal jest moją pasją, ale kreowanie rzeczywistości filmowej to dla mnie coś nowego, pociągającego. A to trochę jak z kobietami. Zawsze nowa kobieta kręci bardziej. (...) Staram się trzymać z dala od ekspertów i liderów tak zwanego środowiska filmowego. I nie bardzo słuchać ich głosów i rad. Słucham głównie widzów, bo to dla nich tworzę filmy - mówił "Kawul" w rozmowie ze Sport.pl w 2020 roku.

Już wiadomo, że zakończyły się zdjęcia do drugiej częściej kultowej bajki, a według naszych informacji nie będzie to ostatnia część "Akademii Pana Kleksa".