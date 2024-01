Media w Holandii znów piszą o procesie piłkarza Legii. Nowe ustalenia

Legia Warszawa rywalizowała w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy z AZ Alkmaar. Pierwsze spotkanie, które odbyło się na wyjeździe, zakończyło się porażką 0:1 Legii. Zdecydowanie więcej, niż o wyniku tego spotkania, mówiło się o tym, co działo się po ostatnim gwizdku. Radovan Pankov i Josue trafili na noc do aresztu, a Serb był oskarżony o napaść na ochroniarza. - Sami policjanci nie wiedzieli i nie mieli pojęcia, dlaczego piłkarze zostali uwięzieni - mówił Bartosz Zasławski, rzecznik prasowy Legii w programie Sport.pl LIVE. Sprawa ma obecnie swoją kontynuację.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski pominięty! Błaszczykowski komentuje

Pankov jednak nie stanie przed sądem. Przynajmniej w styczniu. Odroczona rozprawa

Pankov ujawnił w wywiadzie dla portalu WP SportoweFakty, że jest spokojny, jeśli chodzi o złożenie zeznań w sądzie w Alkmaar. - To będzie tylko czysta formalność, bo dostałem akt oskarżenia, z którego wynika, że temu człowiekowi nic tak naprawdę nie jest. Do poniedziałku ten ochroniarz miał termin ostateczny, by przedłożyć medyczną dokumentację - wyjaśnił gracz Legii. Na początku stycznia, konkretniej 11 stycznia, miało dojść do rozprawy, podczas której Pankov złożyłby zeznania.

Jak obecnie informują holenderskie media, do wspomnianej rozprawy nie dojdzie w planowanym terminie na prośbę holenderskiej strony. Ma to być związane z ponownym przesłuchaniem ochroniarza, na którego miał napaść Pankov. - Ochroniarz początkowo przyszedł do lekarza z inną historią niż tą, którą opowiedział policji. Chcemy go przesłuchać jako świadka podczas publicznego przesłuchania, a nie za zamkniętymi drzwiami w sądzie. Jeśli sprawa zostanie przeniesiona na lato, to Pankov tam będzie - przekazał Christian Visser, prawnik gracza Legii, cytowany przez portal gelderlander.nl.

Z artykułu ze wspomnianego serwisu wynika też, że Pankov miał przekazać prawnikowi, że nie zaatakował ochroniarza, ale się bronił. - To jego historia, więc powiedziałem, żeby lepiej przyszedł i sam powiedział to sędziemu. Pankov powiedział mi, że w porządku, zrobi to - dodaje Visser. Rzecznik sądu w Alkmaar jeszcze nie potwierdził, że rozprawa zaplanowana na najbliższy czwartek jest odroczona, ale nadal jest to przedmiotem dyskusji. Holendrzy dodają, że śledztwo w oddzielnej sprawie, w której głównym bohaterem jest Josue, nadal jest w toku.

- Wygląda na to, że ochroniarz, z którym miał przepychać się Pankov, nie tylko nie miał żadnego urazu, lecz nawet zadrapania. Teraz będą musieli w sądzie udowodnić, że piłkarz Legii miał takie intencje. Gdyby ochroniarz, jak wcześniej mówiono i pisano, miał złamany łokieć, oskarżenie byłoby inne - komentował Jan De Zeeuw, syn byłego dyrektora reprezentacji Polski za czasów Leo Beenhakkera w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego Onet".

Pankov trafił do Legii Warszawa latem zeszłego roku bez kwoty odstępnego po wygaśnięciu kontraktu z Crveną Zvezdą. Serb zagrał w 21 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił jednego gola i zanotował dwie asysty. Kontrakt Pankova z Legią wygasa z końcem czerwca 2026 roku.