Kucharski zaczął o Lewandowskim, ale szpilę wbił Bońkowi. "Najwyższy czas"

Cezary Kucharski w przeszłości był menedżerem Roberta Lewandowskiego. Jednak kilka lat temu w burzliwy sposób zakończyli współpracę, a do dziś pozostają w sporze sądowym. Z tego powodu agent piłkarski nierzadko uderza w sieci w zawodnika FC Barcelony. Niedawno znów o nim wspomniał, choć zrobił to w nieco innym celu.

Cezary Kucharski zaczepił Roberta Lewandowskiego i Zbigniewa Bońka.

W ostatnim czasie Kucharskiemu nie brakuje powodów do zaczepiania Lewandowskiego. Ten w wielu meczach wygląda słabo, a przede wszystkim nie zdobywa bramek. W dodatku nie ma specjalnej różnicy, czy akurat gra w klubie, czy w reprezentacji Polski.

Mimo to Lewandowski nadal jest kluczową postacią drużyny narodowej, również dlatego, że brakuje jego następców. To efekt między innymi nie najlepszego szkolenia, które od lat jest bolączką kolejnych prezesów PZPN. Tak też było za kadencji Zbigniewa Bońka, który również nie jest w najlepszych relacjach z Kucharskim.

Niedawno na Twitterze wywiązała się dyskusja na temat słabszej formy Lewandowskiego. Włączył się do niej 51-latek, który dopiekł zawodnikowi FC Barcelony oraz byłemu prezesowi PZPN. "Jak 'Lewy' skończy karierę reprezentacyjną, to może wreszcie przyjdą efekty rządów i reform prezesa Bońka w PZPN. Przypomnę, że rządził polską piłką dziewięć lat (2012-2021). Najwyższy czas" - napisał.

Cezary Kucharski wbił szpilkę Robertowi Lewandowskiemu po Gali Sportowca Roku

O tym, że piłkarska reprezentacja od dłuższego czasu rozczarowuje, może też świadczyć miejsce Roberta Lewandowskiego w plebiscycie na Sportowca Roku. Jako kapitan drużyny, a ponadto jedyny nominowany piłkarz zajął dopiero 17. pozycję, na co wymownie zareagował Kucharski. "Stracił to, co wydawało się niemożliwe - sympatię kibiców" - podsumował.