Niepokojące wieści ws. byłego wicemistrza świata. Znów trafił do szpitala z niejasnych przyczyn

Ezequiel Lavezzi od kilku lat jest na piłkarskiej emeryturze. Mimo to ostatnio zaczęły pojawiać się niepokojące doniesienia na jego temat. Pod koniec grudnia piłkarz trafił z obrażeniami do szpitala, ale okoliczności zdarzenia nie były jasne. I choć niedługo później opuścił placówkę, to niedawno znów trafił pod opiekę lekarzy. W dodatku zaczęły pojawiać się bardzo niepokojące informacje na jego temat, które później zdementował syn byłego piłkarza. Na całą sytuację zareagowało również Napoli, były klub Lavezziego.

