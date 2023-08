Legenda sportu przejęła klub reprezentanta Polski. Hit [WIDEO]

W poprzednim sezonie zespół Birmingham City spisał się bardzo słabo i zajął dopiero 17. miejsce w tabeli Championship. Na dodatek klub ma ograniczone pole manewru przed nadchodzącymi rozgrywkami, jeśli chodzi o wzmocnienia. Ma to związek ze słynnym Finansowym Fair Play - drużyna wydała aż 24,8 mln funtów rok temu, a kolejne 12 mln funtów zimą, w związku z czym teraz może bazować głównie na transferach bezgotówkowych czy wypożyczeniach. Mimo wszystko pojawiło się światełko w tunelu, które może pomóc zespołowi wyjść z kryzysu i osiągać lepsze wyniki.

Birmingham City z nowym mniejszościowym udziałowcem. To Tom Brady. Kibice liczą na lepsze czasy dla klubu

W czwartek klub poinformował o nowym mniejszościowym udziałowcu. Został nim Tom Brady, a więc legenda NFL i niekwestionowany rekordzista pod względem zwycięstw w Super Bowl (siedem triumfów). Co więcej, Amerykanin obejmie ważne stanowisko w drużynie z Championship - zostanie przewodniczącym rady doradczej.

- To już potwierdzone. Oficjalnie dołączam na pokład Birmingham City. I pewnie zadajecie sobie pytanie, co ja wiem o angielskim futbolu? Mogę tylko powiedzieć, że mam wiele do nauki. Ale wiem też wiele o wygrywaniu. (...) Czas, by zabrać się do pracy - powiedział w specjalnym nagraniu opublikowanym na profilu klubu na Twitterze. Docenił też udział kibiców w sukcesie i poprosił o ich wsparcie w kolejnych latach. Ci byli mocno zaskoczeni, co wyrazili w mediach społecznościowych. Nie spodziewali się takiej informacji. Wraz z przyjściem Brady'ego do klubu wiążą jednak wielkie nadzieje i liczą, że z nim u steru uda się osiągnąć sukcesy.

Jak donosi "The Mirror", do zadań Brady'ego będzie należało doradztwo m.in. "w zakresie systemów i programów dotyczących zdrowia, żywienia, dobrego samopoczucia i regeneracji. Ma również doradzać zarządowi i zespołowi zarządzającemu w zakresie globalnych działań marketingowych i identyfikacji nowych możliwości partnerstwa komercyjnego dla klubu".

Krystian Bielik zagra w klubie Brady'ego

Podekscytowany możliwością współpracy z Brady'm jest również nowy właściciel Birmingham, Tom Wagner. - Ustawiamy poprzeczkę na światowym poziomie. Tom będzie zarówno inwestował, jak i pomagał nam, korzystając z szerokiej wiedzy. Jako przewodniczący rady doradczej będzie miał bezpośredni wpływ na klub - powiedział działacz, który przejął drużynę na początku lipca.

Jak donoszą media, to właśnie Wagner mógł mieć bezpośredni wpływ na ściągnięcie Brady'ego. W ostatnich latach legenda NFL nawiązała bliskie stosunki z firmą Knighthead, której właścicielem również jest Wagner.

Teraz przed Birmingham ostatnie przygotowania do kolejnego sezonu. W jego barwach znów wystąpi Krystian Bielik. Polak spędził poprzednie rozgrywki na wypożyczeniu w klubie z Championship - rozegrał 37 meczów, zdobywając bramkę i asystę. Ostatecznie Birmingham zdecydowało się na sprowadzenie go na stałe w swoje szeregi. Podpisał kontrakt do 2026 roku.