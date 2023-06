Media: Wyjaśniła się przyszłość Krystiana Bielika. Transfer definitywny

To będzie już dziewiąty sezon Krystiana Bielika na Wyspach. Pomocnik reprezentacji Polski po testach medycznych zostanie oficjalnie drugim letnim transferem Birmingham City.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Bielik na dłużej w Birmingham. Zostanie wykupiony za milion funtów

Krystian Bielik Polskę opuszczał na początku 2015 roku, gdy po sezonie spędzonym w Legii Warszawa odszedł do Arsenalu za około 2,5 miliona funtów. Tam występował w drużynach młodzieżowych, choć dostał też dwie szanse zagrania w seniorskim zespole.

Następnie kilkukrotnie wypożyczany był do Birmingham City, FC Walsall i Charlton FC, aż na dłużej w 2019 roku nie zatrzymał się w Derby County, które wykupiło go z Arsenalu. W ubiegłym sezonie ponownie został jednak wypożyczony, kolejny raz do Birmingham.

Sensacyjne wieści. Reprezentant Polski na celowniku klubu Michniewicza. "Był telefon"

Tym razem jednak przekonał do siebie władze klubu, które po tym sezonie stwierdziły, że chcą u siebie reprezentanta Polski na dłużej. Bielik w zakończonych niedawno rozgrywkach Championship wystąpił w 35 spotkaniach. Co ciekawe, we wszystkich jako gracz pierwszego składu.

Do Birmingham Bielik trafia na zasadzie transferu definitywnego, o czym na Twitterze poinformował dziennikarz portalu Meczyki.pl, Tomasz Włodarczyk. Napisał on również, że z jego ustaleń wynika, że za 25-latka Derby County otrzyma około miliona funtów, a jego umowa będzie obowiązywała przez trzy lata. Do sfinalizowania transakcji pozostały już tylko testy medyczne pomocnika.

Oficjalnie: Z Chelsea do Arabii Saudyjskiej. Rekordowy transfer

Więcej podobnych treści przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Krystian Bielik w reprezentacji Polski zadebiutował w 2019 roku w eliminacjach do mistrzostw Europy. Od tamtej pory z orzełkiem na piersi wystąpił 11 razy, między innymi na ostatnich mistrzostwach świata w Katarze.