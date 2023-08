Media: Zaskakujący ruch Barcelony. Xavi chce 38-latka bez klubu. To legenda

FC Barcelona zbroi się przed nowym sezonem i planuje wzmocnienia także w sztabie szkoleniowym. Katalończycy mieli złożyć propozycję legendarnemu Santiemu Cazorli, który nadal pozostaje aktywnym zawodnikiem. Xavi bardzo chciałby go mieć w gronie najbliższych współpracowników. Co na to były gracz Arsenalu?

Fot. Joan Monfort / AP Photo