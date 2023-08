Hiszpanie alarmują ws. Lewandowskiego. "Jest bardzo samotny"

Robert Lewandowski strzelił jednego gola w trzech sparingach FC Barcelony w USA, zagrał łącznie 165 minut. Według hiszpańskiej prasy te statystyki nie napawają optymizmem, ale problemem dla Polaka jest też sytuacja kadrowa FC Barcelony. Brakuje odpowiedniego wsparcia dla napastnika.

Hiszpanie zaniepokojeni sytuacją Lewandowskiego w Barcelonie

Z jednej strony trener Xavi cierpi na kłopot bogactwa na pozycji skrzydłowego, bo może swobodnie rotować zarówno na lewej, jak i prawej stronie. Z drugiej zaś to nie są wystarczająco dobrzy zawodnicy by być godnym wsparciem w ofensywie, przynajmniej tak było w zeszłym sezonie. Madrycki dziennik "Marca" uważa, że po odejściu Ousmane'a Dembele sytuacja znacznie się pogorszy.

Do tego wciąż brakuje wartościowego zmiennika na pozycji Polaka, co zdecydowanie odbija się na formie i zmęczeniu Lewandowskiego. Do dziś łączy się Joao Feliksa z transferem do Barcelony, ale w "Dumie Katalonii" nie widzą sensu tej operacji.

"Lewandowski jest bardzo samotny. To ze względu na konieczność znalezienia dla niego zmiennika na wypadek kontuzji, ale także trzeba mu znaleźć partnera do odegrania takiej roli, jaką pełnił w poprzednim sezonie Dembele. Działacze muszą być czujni, bo partner może być już w zespole. Rzecz w tym, żeby go znaleźć" - czytamy w gazecie.

"Marca" podkreśla, że w tej chwili Barcelona może być prawej flanki. Zabraknie jakościowego skrzydłowego, do tego wciąż trwają poszukiwania prawego obrońcy o ofensywnym nastawieniu. Sergino Dest jest na wylocie z klubu. Co prawda na tej pozycji mogą grać Jules Kounde i Ronald Araujo, ale potrzeba piłkarza o innej charakterystyce. Wciąż Joao Cancelo z Manchesteru City jest wiązany z Barceloną. Portugalczyk ma być gotów znacznie obniżyć swoje oczekiwania finansowe, byleby tylko zmienić otoczenie. Trwają rozmowy ws. transferu Ivana Fresnedy z Realu Valladolid, ale są wątpliwości, czy to wystarczająco dobre wzmocnienie.

"Są pozycje, na których jest zbyt wielu zawodników, ale i takie, na których prawie nikogo nie ma. Barca ma za dużo skrzydłowych, ale nie ma prawych obrońców. O zastępstwie dla Lewandowskiego nie wspominając" - oceniono.

FC Barcelona zagra jeszcze jeden sparing, ale już w Katalonii. 8 sierpnia podejmie u siebie Tottenham w ramach towarzyskiego Pucharu Gampera. Pierwszy mecz w La Lidze zagra 13 sierpnia na wyjeździe z Getafe.