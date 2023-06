Policzek dla Cristiano Ronaldo. Nie tak to sobie wyobrażał. Przedziwny wybór

Na początku bieżącego roku Cristiano Ronaldo podjął zaskakującą decyzję i przeniósł się do Al-Nassr. Portugalczyk od razu stał się kluczowym zawodnikiem nowej drużyny. Rozegrał dla niej 16 meczów, w których strzelił 14 goli. Jego zespół ostatecznie zajął drugie miejsce w tabeli. Walkę o mistrzostwo przegrał z Al-Ittihad.

Cristiano Ronaldo pominięty w jedenastce sezonu. Zestawienie jest przedziwne

Cristiano Ronaldo grał w niedawno zakończonym sezonie jedynie przez pół roku, a i tak stał się piątym najlepszym strzelcem ligi. Mimo to nie znalazł się w jedenastce sezonu. Zamiast niego w ataku wybrano Odiona Ighalo. Napastnik strzelił 19 bramek w 27 występach. W przeszłości podobnie jak Ronaldo występował w Manchesterze United. Grał w tym klubie przez rok i w tym czasie pięciokrotnie wpisał się na listę strzelców. W jedenastce na skrzydłach znaleźli się Firas Al-Buraikan (17 bramek w 30 meczach) oraz Mourad Batna (10 bramek w 25 występach).

Zestawienie to wydaje się kuriozalne, ponieważ zabrakło w nim również dwóch najlepszych strzelców saudyjskiej ligi - Abderrazaka Hamdallaha (21 goli) i Andersona Taliski (20 goli). Jedenastka została wybrana na podstawie statystyk OPTA i nie wiadomo, na co zwrócono szczególną uwagę przy jej układaniu. Udostępniono ją na oficjalnym profilu saudyjskich rozgrywek, więc o pomyłce, czy "zabawie" nie ma mowy. Brak kilku ligowych gwiazd może bardzo dziwić.

Jedenastka sezonu Saudi Pro League: Marcelo Grohe; Madallah Al-Olayan, Ahmed Hegazi, Ahmed Sharahili, Ghislain Konan; Luiz Gustavo, Romarinho, Kaku; Firas Al-Buraikan, Mourad Batna, Odion Ighalo

Cristiano Ronaldo podjął decyzję ws. przyszłości

W ostatnim czasie media informowały, że Ronaldo jest niezadowolony z pobytu w Arabii Saudyjskiej i może opuścić Al-Nassr. Portugalczyk szybko zdementował te doniesienia. - Jestem szczęśliwy. Chcę tutaj kontynuować moją karierę i tak będzie. Jeśli władze ligi saudyjskiej zrobią wszystko to, co planują, to za pięć lat będzie to jedna z pięciu najlepszych lig na świecie - powiedział w rozmowie na kanale Saudi Pro League.