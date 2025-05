Oto nowa "znajoma" Sinnera. Wcześniej była z Schumacherem

Jannik Sinner na początku roku zwyciężył Australian Open. Był to jednak jedyny turniej, w którym wystąpił aż do połowy maja. Musiał przecież odbyć trzymiesięczne zawieszenie za doping. Podczas niedawnych zawodów ATP w Rzymie pokazał wielką klasę i pewnie awansował do wielkiego finału, tracąc po drodze tylko seta w półfinałowym meczu z Tommym Paulem. Najważniejsze spotkanie nie poszło jednak po jego myśli, gdyż został boleśnie rozbity przez Carlosa Alcaraza 6:7 (5), 1:6.

Sinner dostał niewygodne pytanie na konferencji. Widzieli go z dziewczyną

Sinner nie miał dużo czasu na odpoczynek, gdyż już w poniedziałek 26 maja rozpocznie zmagania w Roland Garros. Przed pierwszym meczem wyszedł na konferencję prasową, podczas której dostał nietypowe pytanie od dziennikarza. - Widziałem na zdjęciach, jak w zeszłym tygodniu spacerowałeś ulicami Kopenhagi z jakąś dziewczyną. Co tam robiłeś i kim była twoja znajoma? - zapytał.

23-latek nie pozostawił żadnych złudzeń. - To nie była moja dziewczyna - odparł, wyjaśniając, że pojawił się w stolicy Danii ze względu na zobowiązania marketingowe. - Miałem tam parę sesji zdjęciowych, to wszystko. Nie ma żadnego ukrytego powodu - tłumaczył. Momentalnie media ujawniły jednak, że wspomnianą dziewczyną była Laila Hasanović, czyli była partnerka Micka Schumachera, syna Michaela. Portal Nova.rs napisał, że "następca legendarnego kierowcy F1 przez lata był szaleńczo zakochany w dziewczynie, ale niedawno się rozstali".

Kiedy byli jeszcze razem, "Bild" zdradził, że modelka była jedyną dziewczyną Micka, która "miała dostęp" do najstarszego Schumachera. Para była ze sobą od połowy 2023 roku, natomiast kobieta szybko zdążyła "zauroczyć" całą rodzinę. Nieraz była nawet fotografowana z żoną Michaela Corriną. Jeszcze dosłownie rok temu Mick nie ukrywał swojej miłości do partnerki. "Jestem naprawdę szczęśliwy" - przekazywał dla RTL.

Kim jest "znajoma" Jannika Sinnera? To znana modelka

Laila Hasanović urodziła się w Bośni, natomiast szybko wyjechała do Danii, gdzie się wychowała w jednym z tamtejszych miasteczek. Dopiero w wieku 19 lat przeprowadziła się do Kopenhagi. Pierwotnie roznosiła gazety, ale później jej kariera zaczęła nabierać rozpędu. I choć chciała zostać śledczą kryminalną, to po pierwszej kampanii reklamowej, "wślizgnęła się do błyszczącego świata modelingu". Miała wówczas 16 lat.

Mimo to uważano, że jest tak "nieśmiałym dzieckiem", że matka szukała dla niej pomocy medycznej, gdyż sądziła, że "córka jest głucha". Teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Nova.rs dodała, że po rozstaniu z Schumacherem popularność Hasanović gwałtownie wzrosła. Na ten moment jej profil na Instagramie obserwuje aż 343 tys. użytkowników. Niejasna pozostaje jednak kwestia, czy to na pewno nowa partnerka Sinnera.