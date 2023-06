Cristiano Ronaldo ogłosił decyzję ws. swojej przyszłości. Klamka zapadła

Al Nassr pokonało w środę Al Fateh 3:0 i zakończyło sezon w rozgrywkach Saudi Pro League. Nie jest to jednak z pewnością wymarzony rok dla władz saudyjskiego podmiotu, ponieważ zespół nie zdobył w nim żadnego trofeum. Nie pomógł w tym również Cristiano Ronaldo, który pod koniec ubiegłego roku podpisał z klubem największy kontrakt w historii piłki nożnej. Okazuje się, że piłkarz nie zamierza w najbliższej przyszłości zmieniać pracodawcy.

Cristiano Ronaldo podjął decyzję. Chce kontynuować karierę w Al Nassr

Jeszcze kilka dni temu światowe media spekulowały o tym, że Cristiano Ronaldo może po sezonie opuścić Al Nassr i przenieść się do Bayernu Monachium. Wszystko za sprawą przedsiębiorcy Markusa Schoena, który zaoferował klubowi pomoc w sprowadzeniu piłkarza. Ten transfer prawdopodobnie nie dojdzie jednak do skutku.

W czwartek na kanale Saudi Pro League pojawił się wywiad z Portugalczykiem, podczas którego został zapytany o swoją przyszłość. - Jestem szczęśliwy. Chcę tutaj kontynuować moją karierę i tak będzie. Jeśli władze ligi saudyjskiej zrobią wszystko to, co planują, to za pięć lat będzie to jedna z pięciu najlepszych lig na świecie - zakomunikował.

Przekazał również, że nie jest do końca zadowolony z zakończonego sezonu, natomiast wierzy, że jego drużyna sięgnie po największe trofea w przyszłym roku. - Będąc szczerym, spodziewałem się, że uda nam się wygrać jakiś tytuł w tym sezonie. Nie zawsze jest jednak tak, jak byśmy tego chcieli. Czasami potrzebujemy więcej wytrwałości, cierpliwości oraz regularności w grze, żeby osiągać największe rzeczy. Jestem pewny, że przyszły rok będzie zupełnie inny. Zrobiliśmy bardzo duży progres. Cała drużyna poszła do przodu - wyjaśnił Ronaldo.

Odpowiedział również na pytanie o to, co zaskoczyło go w Arabii Saudyjskiej. - W Europie trenuje się więcej, kiedy jest jasno. Tutaj czasami trenujemy późnym wieczorem albo w nocy. Kiedy macie Ramadan, to trenujemy o 22. To na początku było bardzo dziwne - powiedział.

Cristiano Ronaldo rozegrał w barwach saudyjskiego klubu 19 meczów, w których strzelił 14 goli. Jego zespół zakończył ligowe zmagania na drugim miejscu, tuż za plecami Al Ittihad.