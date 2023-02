Nadchodzi transfer marzeń Zielińskiego. Słynny dziennikarz nie ma złudzeń

Napoli w trwającym sezonie prezentuje się rewelacyjnie. Drużyna Luciano Spallettiego nie ma sobie równych w Serie A i pewnie zmierza po pierwsze mistrzostwo kraju w XXI wieku. Do tego dochodzą świetne występy w Lidze Mistrzów i szansa na sukces na arenie międzynarodowej. Dobry czas w karierze przeżywa również pomocnik Piotr Zieliński, którego przyszłość w klubie jest coraz bardziej niepewna.

Zieliński wreszcie trafi do Liverpoolu? Romano nie ma złudzeń

Według włoskich mediów temat przedłużenia umowy nie jest jak na razie poruszany. To podsyca spekulacje na temat odejścia Zielińskiego z Napoli, które może nastąpić już po tym sezonie. - Na koniec sezonu Napoli wykona wiele decyzji dotyczących wielu piłkarzy, w tym Piotra Zielińskiego. Moje odczucie jest takie, że to dla niego czas, by odejść i spróbować czegoś nowego - przekonywał niedawno Fabrizio Romano.

Teraz włoski dziennikarz przekazał najnowsze informacje w sprawie ewentualnej przyszłości klubowej pomocnika. Zdaniem Romano Zieliński może latem przejść z Serie A do Liverpoolu. - Liverpool był łączony z Piotrem Zielińskim przez długi czas, chyba od 2013 roku. Znowu widzimy te powiązania, ale na tę chwilę nie ma nic konkretnego - zaczął. - Dyskutowanie o przyszłości zawodników z Napoli jest dla agentów, zawodników czy dyrektorów prawie niemożliwe, ponieważ są oni w 101 proc. skoncentrowani na końcowej części sezonu. Mimo to osobiście uważam, że Zieliński latem będzie miał duże szanse na odejście - dodał Romano w rozmowie dla caughtoffside.com.

Zieliński odniósł się do medialnego zamieszania po wygranym 2:0 meczu z Eintrachtem Frankfurt w Lidze Mistrzów. - To tylko plotki transferowe. Ci, którzy to piszą, wymyślają tylko sobie. Po tym sezonie mam jeszcze rok kontraktu, także nie ma pośpiechu w sprawie przedłużenia umowy. Nic się nie dzieje - przekonywał w rozmowie z Polsatem Sport.

Napoli po 23. kolejkach Serie A ma na koncie 20 zwycięstw i 62 punkty w ligowej tabeli. Liderzy rozgrywek wyprzedzają drugi Inter Mediolan aż o 15 punktów (47 pkt). Podium uzupełnia AS Roma (44 pkt).