Zieliński na wylocie z Napoli? Polak reaguje na plotki. Jednoznaczna odpowiedź

Kontrakt Piotra Zielińskiego z Napoli obowiązuje do czerwca 2024 roku i pojawia się coraz więcej doniesień, że reprezentant Polski może latem opuścić drużynę aktualnego lidera włoskiej Serie A. W ostatnim czasie nowe informacje o sytuacji Polaka przedstawił włoski dziennikarz, Nicolo Schira. - Oferta nowego kontraktu dla Piotra Zielińskiego jest w zawieszeniu. Jeśli nie dojdzie do porozumienia między piłkarzem i zarządem Napoli, pomocnik zostanie wolnym agentem latem 2024 roku. Jednocześnie znalazło się kilka angielskich klubów, które już teraz pytają o potencjalny transfer - napisał Schira w mediach społecznościowych.

Piotr Zieliński odejdzie z Napoli? "To tylko plotki transferowe"

Do ewentualnego odejścia z klubu odniósł się sam Zieliński w rozmowie z Polsatem Sportem po wygranym przez Napoli 2:0 meczu z Eintrachtem Frankfurt w Lidze Mistrzów.

- To tylko plotki transferowe. Ci, którzy to piszą, wymyślają tylko sobie. Po tym sezonie mam jeszcze rok kontraktu, także nie ma pośpiechu w sprawie przedłużenia umowy. Nic się nie dzieje. Skupiam się na tym, żeby rozegrać jak najlepszy sezon. Żeby w lidze i Lidze Mistrzów osiągnąć jak najlepszy rezultat - powiedział Zieliński.

- Mamy czas, spokojnie. Nic się nie dzieje. Plotki są i zawsze były, ale to tylko plotki. Ktoś tam sobie wymyśla to wszystko - dodał.

W rozmowie 29-latek został również zapytany o Roberta Lewandowskiego, który w fazie pucharowej zmaga się w Lidze Europy, a nie Lidze Mistrzów. - Wiem jakim piłkarzem jest Robert. Na pewno ten czwartkowy mecz też będziemy oglądać. Życzę mu powodzenia. To, że zabrakło go tym razem w Lidze Mistrzów, trudno, ale wygrał ją, strzelił mnóstwo goli. Jak raz zagra w Lidze Europy, to się nic nie stanie. A jak Zieliński pójdzie wyżej do półfinału czy do finału, to będzie supersprawa - podsumował Zieliński.

Piotr Zieliński w obecnym sezonie rozegrał 31 spotkań w barwach Napoli, w których strzelił sześć bramek i zaliczył osiem asyst. Drużyna z Neapolu z polskim pomocnikiem w składzie pewnie zmierza po mistrzostwo Włoch i po 23. kolejkach ma 15 punktów przewagi nad drugim Interem Mediolan. Kolejny mecz Napoli rozegra w sobotę 25 lutego przeciwko Empoli.