Romano przekazuje nowe informacje ws. Zielińskiego. Zaskakujące. "Czas, by odejść"

Piotr Zieliński do SSC Napoli dołączył w sierpniu 2016 roku z Udinese Calcio za 16 milionów euro. Od tamtej pory Polak rozegrał 310 meczów, w których zdobył 46 goli i zaliczył 41 asyst. Stanowi o sile zespołu z południa Włoch, ale wygląda na to, że zostanie zmuszony do zmiany barw klubowych. Włoskie media wskazywały, że Napoli jest zdeterminowane, by sprzedać go już w lecie, a teraz w tej sprawie pojawiły się nowe informacje.

Piotr Zieliński opuści Napoli już w lecie? "To dobra szansa"

W tym sezonie Piotr Zieliński zagrał dla Napoli 29 meczów, w których zdobył sześć bramek i zaliczył osiem asyst. Zazwyczaj jest piłkarzem podstawowego składu, chociaż bywa, że pojawia się na boisku dopiero w drugich połowach spotkań. Trener Luciano Spalletti ma do pomocnika zaufanie, ale okazuje się, że władze klubu mogą dokonać kilku roszad w składzie już latem.

- Na koniec sezonu Napoli wykona wiele decyzji dotyczących wielu piłkarzy, w tym Piotra Zielińskiego. To ważny moment, ponieważ oczekują wygrania ligi. Moje odczucie jest takie, że to dla niego czas, by odejść i spróbować czegoś nowego - przekonuje Fabrizio Romano, który był gościem programu "Okno transferowe" na kanale YouTube Meczyki.pl. Ekspert rynku transferowego wskazuje również, że Zieliński jest ważną częścią historii Napoli, ale po siedmiu latach może spróbować swoich sił w innej lidze.

- Myślę, że może stać przed szansą nowego wyzwania. Kilka miesięcy temu był na liście West Hamu United. Zobaczymy, czy będzie na niej ponownie, ale myślę, że to dobra szansa dla niego, by poczuć smak Premier League - dodaje dziennikarz.

Kontrakt Piotra Zielińskiego z Napoli wygasa dopiero w czerwcu 2024 roku i prawdopodobnie piłkarz chciałby wypełnić umowę. Z kolei klub czeka rozstrzygnięcie sezonu i dopiero wtedy ma podjąć decyzję. Wygląda na to, że ewentualne decyzje nie będą łatwe. - Na ten moment Napoli nie informuje w ogóle o Zielińskim i zanosi się na to, że będzie to skomplikowane - podsumowuje Romano.

Napoli obecnie zajmuje pierwsze miejsce w tabeli Serie A i po 22 meczach ma na koncie 59 punktów. Przewaga 15 punktów nad drugim Interem wskazuje, że drużyna Luciano Spallettiego pewnie zmierza po pierwsze mistrzostwo kraju od sezonu 1989/90.