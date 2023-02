Waży się przyszłość Piotra Zielińskiego. Nowe wieści. "Angielskie kluby"

Piotr Zieliński od lat jest trzonem drużyny Napoli, walczącej o najwyższe cele w Serie A. W sezonie 2022/2023 polski pomocnik zagrał w trzydziestu spotkaniach, strzelając 6 goli i notując 8 asyst, jednocześnie często mając duży wpływ na rozwój gry ofensywnej lidera ligi włoskiej. Nie dziwi więc fakt, że mocne europejskie kluby pytają o wartego około 40 milionów euro pomocnika reprezentacji Polski.

Angielskie kluby zainteresowane Zielińskim

Obecny kontrakt Piotra Zielińskiego wygasa w czerwcu 2024 roku. Tym samym Polak ma do podjęcia bardzo ważną decyzję. Z jednej strony, szef jego obecnego klubu, Aurelio De Laurentiis, jest już gotowy do zaproponowania mu nowej umowy. Z drugiej, przed pomocnikiem pojawia się jedna z najlepszych okazji do opuszczenia Neapolu, w którym gra od 2016 roku. Włoski dziennikarz Nicolo Schira przedstawił nowe informacje na ten temat.

- Oferta nowego kontraktu dla Piotra Zielińskiego jest w zawieszeniu. Jeśli nie dojdzie do porozumienia między piłkarzem i zarządem Napoli, pomocnik zostanie wolnym agentem latem 2024 roku. Jednocześnie znalazło się kilka angielskich klubów, które już teraz pytają o potencjalny transfer - napisał Schira w mediach społecznościowych.

Walka o Scudetto i Ligę Mistrzów

Wpływ na ostateczną decyzję Piotra Zielińskiego może mieć postawa Napoli w sezonie 2022/2023. Podopieczni Luciano Spalettiego są bowiem na najlepszej drodze do zdobycia tytułu mistrzów Włoch, mając w tabeli Serie A przewagę aż piętnastu punktów nad drugim Interem Mediolan. Zważając na niezwykle wysoki poziom prezentowany przez zespół z południa Włoch w ostatnich miesiącach, Zieliński i spółka są także jednymi z faworytów do wygrania Champions League, w której czeka na nich dwumecz z Eintrachtem Frankfurt.

Bardzo duży wkład w obecną grę Napoli mają Chwicza Kwaracchelia i Victor Osimhen. Obaj piłkarze notują znakomity sezon, przez co zainteresowanie ich usługami zgłaszały takie kluby jak m.in. Real Madryt. W szczególności postać gruzińskiego skrzydłowego jest obecnie omawiana na całym świecie, gdyż mało kto spodziewał się, że jego wejście do europejskiej piłki na najwyższym poziomie będzie aż tak widowiskowe.