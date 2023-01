"Nie o to w tym chodzi". Kandydat na selekcjonera reaguje na słowa Kuleszy

Od momentu, kiedy z funkcją selekcjonera reprezentacji Polski pożegnał się Czesław Michniewicz, ruszyła lawina nazwisk jego potencjalnych następców. Choć były już szkoleniowiec wywiązał się z powierzonych mu zadań, Polski Związek Piłki Nożnej nie chciał kontynuować z nim współpracy. Według ostatnich doniesień prezes Cezary Kulesza ma już grono faworytów do objęcia tej posady.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy sędziowie finału mundialu przywitani na lotnisku

Bartoszek doceniony przez Kuleszę. "Prezes lubi zaskakiwać"

W tym gronie może znaleźć się kilku polskich trenerów, którzy obecnie są bez pracy. W ostatniej rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Kulesza wymienił kilka nazwisk, które mogą być brane pod uwagę. W tym gronie znalazł się między innymi Maciej Bartoszek, który ostatnio pracował w Wiśle Płock.

Trener nawiązał do słów prezesa PZPN w trakcie rozmowy z portalem Meczyki.pl. - To miłe, że Cezary Kulesza o mnie pamiętał. Ale nie o to w tym chodzi. Bliżej mi stwierdzenia, że raczej będzie to zagraniczny trener, lecz myślę i mam nadzieję, że sztab kadry będzie obudowany kilkoma polskimi trenerami, żeby zapewnić ciągłość na lata. Prezes Kulesza lubi zaskakiwać i nic nie jest przesądzone, dowiemy się wszystkiego w momencie ogłoszenia - stwierdził 45-latek.

Klub ekstraklasy został bez rywala na godzinę przed meczem. Kuriozalny powód

- Jeżeli chodzi o trenerów zza granicy, to mi najbliżej filozofii Herve Renarda. Martinez odpadł z grona zainteresowanych, ale myślę, że w grze jest kilku polskich trenerów i wcale nie wykluczam, że to musi być złe rozwiązanie - dodał.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Jak ustalił Sport.pl PZPN jest już na etapie finalizacji rozmów z poszczególnymi kandydatami, a nazwisko nowego selekcjonera powinniśmy poznać maksymalnie do końca stycznia. Według doniesień "Przeglądu Sportowego" prezes Kulesza zacieśnił grono faworytów do trzech trenerów z zagranicy, a w grę o posadę selekcjonera mieli pozostać Paulo Bento, Vladimir Petković i Steven Gerrard.

Rewolucja we Francji. Le Graet zapłacił posadą za słowa o Zidane