Media: Lewandowski może mieć konkurencję. Szykuje się wielki powrót

Pierre-Emerick Aubameyang przeniósł się tego lata z FC Barcelony do Chelsea. Jego pierwsze miesiące w nowym klubie nie należą do udanych i od dłuższego czasu jest w bardzo słabej dyspozycji. W meczu z Manchesterem City wszedł na boisko w piątej minucie, ale opuścił je zaledwie po godzinie, ponieważ kompletnie zawodził. Do tej pory zagrał w 16 spotkaniach i strzelił tylko trzy gole. W związku z tym media informują o niepewnej przyszłości Gabończyka w Londynie.

Pierre-Emerick Aubameyang chce wrócić do FC Barcelony

Jak podaje "AS", Aubameyang jest niezadowolony z pobytu w zespole i chce odejść. Hiszpanie przekazali, że najchętniej wróciłby do FC Barcelony, gdzie w zeszłym sezonie prezentował się bardzo dobrze (24 mecze i 13 goli). Zawodnik miał się skontaktować w tej sprawie z Xavim. Dziennikarze dodają, że trener FC Barcelony poprosił go o cierpliwość. Aby Gabończyk mógł wrócić do ekipy z Katalonii, drużynę musi najpierw opuścić Memphis Depay.

Kolejne informacje na temat Aubameyanga przekazał "Daily Mail". Anglicy podają, że napastnik może trafić do Atletico Madryt. Ich zdaniem miałby zastąpić w tym klubie Joao Felixa, który niedawno przeniósł się do Chelsea. Aubameyang nie jest jednak jedynym piłkarzem na liście Diego Simeone, a media informują, że pierwszym wyborem trenera ma być Memphis Depay. Obecnie nie wiadomo, co czeka Gabończyka, a jego przyszłość powinna się wyjaśnić jeszcze w tym miesiącu.

FC Barcelona po 16 kolejkach jest liderem La Ligi z dorobkiem 41 punktów. Nad drugim Realem Madryt ma trzy punkty przewagi. W następnej serii spotkań zmierzy się z Getafe. Ten mecz zaplanowany jest na 21 stycznia. Wcześniej ekipę Xaviego czeka jeszcze rywalizacja z Realem Betis (12 stycznia) w superpucharze Hiszpanii oraz AD Ceutą (18 stycznia) w Pucharze Króla.

