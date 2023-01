Nowy selekcjoner reprezentacji Polski coraz bliżej. PZPN chce wielkie nazwisko

PZPN chce ogłosić nowego selekcjonera kadry najpóźniej do końca stycznia. - Może nawet wcześniej, w połowie miesiąca - słyszymy w związku, który nie tylko wyselekcjonował wąską listę kandydatów, ale - jak udało nam się ustalić - jest już na etapie finalizacji rozmów i szczegółów kontraktowych. Co ciekawe, nie z jednym, a z kilkoma kandydatami.

- Rozmawiałem z wieloma trenerami. Pewnie na siłę mógłbym podać wąską listę nazwisk, ale jej nie przybliżyłem. Uważam, że nie wypada z kilku względów. Chociażby dlatego, że może to przeszkodzić w negocjacjach - tłumaczy Cezary Kulesza w "Przeglądzie Sportowym". I choć prezes wyraźnie zaznacza, że konkretnych nazwisk nie poda, to w tej samej rozmowie wymienia kilku polskich trenerów: Jana Urbana, Jacka Magierę, Ireneusza Mamrota, Macieja Bartoszka i Piotra Stokowca, a przy Marku Papszunie zaznacza, że ma on ważny kontrakt z Rakowem Częstochowa.

Jak więc interpretować wyliczankę prezesa? Wygląda na to, że jedynie na zasadzie mylenia tropów, bo gdyby nazwiska z wąskiej listy wyciekły już teraz, to kandydaci mogliby podnieść oczekiwania finansowe, a to byłoby szkodą dla związku.

PZPN chce wielkie nazwisko

W przypadku PZPN problemem nie są jednak pieniądze. Budżet na 2023 r. będzie rekordowy - ponad 360 mln zł. - Stać nas na wielkie nazwiska, ale kolejka chętnych jest długa - słyszymy. A to doskonale obrazuje sytuację jednego z kandydatów: Roberto Martineza. Jak udało nam się potwierdzić, PZPN nie tylko kontaktował się z byłym selekcjonerem reprezentacji Belgii, ale też bardzo chciałby go zatrudnić. Problem w tym, że 49-letni Hiszpan ma inne opcje. Pyta o niego między innymi reprezentacja Portugalii, ale też kilka klubów. A dla szkoleniowca, który od 2016 r. pracował nieprzerwanie z reprezentacją, wizja powrotu do piłki klubowej wydaje się bardzo kusząca.

Na dziś sytuacja wygląda jednak tak, że PZPN chciałby zatrudnić obcokrajowca. Jeśli nie Roberto Martineza, to kolejnego trenera z wąskiej listy prezesa Cezarego Kuleszy. Kandydatury Michała Probierza, Jana Urbana, Jacka Magiery, Ireneusza Mamrota, Macieja Bartoszka i Piotra Stokowca można włożyć między bajki. Wyjąć je stamtąd będzie można dopiero wtedy, gdy fiaskiem zakończą się wszystkie prowadzone obecnie przez PZPN rozmowy.

Reprezentacja Polski kolejny mecz zagra już w marcu, a jej rywalami w eliminacjach do Euro 2024 będą Czechy (24.03) i Albania (27.03). Nowy selekcjoner nie będzie miał czasu na eksperymenty i już na samym początku zmierzy się z najgroźniejszymi rywalami w grupie, w której są jeszcze Wyspy Owcze i Mołdawia.