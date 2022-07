Komentator TVP nie wytrzymał. Krzyk na antenie. "Co my robimy"

- Co my robimy na stadionie Broendby. Słów brakuje, co wyczyniają dzisiaj gracze Pogoni - krzyknął komentujący to spotkanie w TVP Sport Sławomir Kwiatkowski. - Tak zagrać tę piłkę... Przecież to jest katastrofa - dopowiedział od razu Kazimierz Węgrzyn.

REKLAMA

Zobacz wideo

Lewandowski spotkał w Barcelonie dobrego kolegę i wielkiego rywala. "Hej, zwolnij"

Faktycznie to była katastrofa, bo Luis Mata w 33. minucie w pozornie niegroźnej sytuacji - nie wiedzieć czemu - zagrał piłkę do tyłu. Na sam środek własnego pola karnego. Posłał ją nad głową Benedikta Zecha, ale wprost pod nogi Simona Hedlunda, który w sytuacji sam na sam nie dał szans Dantemu Stipicy.

Broendby prowadziło wtedy już 2:0, bo to był drugi błąd graczy Pogoni. Wszystko, co złe, zaczęło się w 16. minucie. Od pomyłki Stipicy, który miał piłkę przy nodze, ale zamiast wybić ją daleko od bramki, zagrał za lekko i niedokładnie w kierunku Maty, który po chwili faulował Hedlunda. Decyzja mogła być tylko jedna - rzut karny.

Broendby nie zdmuchnęło Pogoni

- Na pewno przeciwnik jest w naszym zasięgu - zapowiadał Sebastian Kowalczyk przed rewanżem w Kopenhadze. I pierwsza połowa pokazała, że był. Jedyne, co się wtedy nie zgadzało, to wynik. Broendby wcale nie zdmuchnęło Pogoni z boiska, jak zapowiadał Anis Slimane, czyli 21-letni reprezentant Tunezji i największa gwiazda w duńskim zespole, który przed tygodniem w Szczecinie pauzował za żółte kartki.

W czwartek w Kopenhadze Silmane zagrał od pierwszej minuty, ale niczym się nie wyróżnił. Najgorsze jest to, że jego koledzy z zespołu również. To piłkarze Pogoni szybciej doskakiwali do przeciwników, nie pozwalali im na swobodną grę w środku pola. Odbierali piłkę i sami potrafili skonstruować akcję na małej przestrzeni. Najczęściej z wykorzystaniem skrzydeł, gdzie znowu aktywny był Kamil Grosicki.

Wyłączając dwa indywidualne błędy - Stipicy i Maty - to naprawdę była niezła pierwsza połowa. A na pewno dużo lepsza niż przed tygodniem w Szczecinie, gdzie Broendby do przerwy całkowicie zdominowało drużynę Jensa Gustafssona, by po przerwie samemu dać zepchnąć się do głębokiej defensywy.

Lech Poznań poznał rywala w el. LKE. Kierunek Islandia

Która twarz była prawdziwa?

Po tamtym meczu - który mimo wszystko skończył się sprawiedliwym 1:1 - byliśmy mocno skołowani. Nie wiedzieliśmy, która twarz Pogoni była prawdziwa: czy ta brzydka sprzed przerwy, czy ładna po przerwie. W rewanżu okazało się, że żadna, bo w czwartek w Kopenhadze szczecinianie rozegrali po prostu kuriozalne spotkanie. Na własne życzenie dali sobie przed przerwą strzelić dwa gole, a po przerwie stracili kolejne dwa.

W drugiej połowie zmieniło się tylko tyle, że szczecinianie przestali popełniać kuriozalne błędy, a piłkarze Broendby - Mathias Kvistgaarden w 52. minucie i Marko Divkovic w 62. - dalej byli skuteczni. W całym meczu oddali pięć celnych strzałów, wygrali 4:0. I to Duńczycy, choć wynik z rewanżu w ich przypadku był zdecydowanie lepszy od gry, awansowali do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. A Pogoń dołączyła do Lechii Gdańsk, która w czwartek także odpadła z pucharów. Dalej grają jeszcze tylko Lech i Raków.