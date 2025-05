Hansi Flick głęboko wierzył, że uda mu się odbudować Ansu Fatiego. W Barcelonie cały czas było przekonanie, że piłkarz jest w stanie się odblokować i pokazać pełnię swojego potencjału po kontuzjach. Ale jesienią nabawił się dwóch urazów, przez które stracił kilka tygodni. Nie był w stanie złapać rytmu, przebić się do składu, a nawet regularnie wchodzić z ławki. Do tego dochodziły sygnały, że nie jest wystarczająco zaangażowany na treningach. Wiosną nie wykorzystał dwóch szans, które dostał w La Lidze.

Fati coraz bliżej odejścia z Barcelony

Wydaje się, że dni Fatiego w Barcelonie są już policzone. W klubie stracili cierpliwość i wiarę w to, że może to być piłkarz stanowiący trzon zespołu. Dlatego coraz więcej mówi się o jego odejściu. Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem jest francuska Ligue 1. AS Monaco wyraziło w tym tygodniu zainteresowanie, przystąpiło do rozmów z Barceloną, a negocjacje toczą się w błyskawicznym tempie. Według Fabrizio Romano obie strony są bliskie osiągnięcia porozumienia.

Fati miałby przejść do Monaco na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu przez trzeci zespół ligi francuskiej. Barcelona miałaby zapewnioną klauzulę odkupu 22-letniego skrzydłowego. Sam Fati też miał dać zielone światło na tak ruch, jest gotów do opuszczenia Barcelony. Rozmowy jednak wciąż trwają. Ale zarówno Barcelonie, jak i Monaco zależy na tym, by udało się dopiąć transfer jak najszybciej.

Nie wiadomo, jak rozłoży się kwestia opłacania pensji piłkarza. Fati ma jedną z najwyższych rocznych wypłat w Barcelonie, mówi się o kwocie nawet dziesięciu milionów euro netto. To dość duże obciążenie dla budżetu "Dumy Katalonii", która zapewne chciałaby zejść z tej kwoty. To ułatwiłoby funkcjonowanie na rynku transferowym w zgodzie z zasadami finansowego fair play La Ligi.

W tym sezonie Fati zagrał w 11 meczach, nie zdobył żadnej bramki, nie zanotował żadnej asysty. Zimą dość często nie znajdował się nawet w kadrze meczowej Barcelony. Flick traktował go jako głębszego rezerwowego. Często podkreślał na konferencjach, że Fati musi ciężko pracować na treningach.

Wiosną 22-latek zagrał w dwóch meczach w lidze. Dostał 62 minuty z Realem Mallorca (1:0) i 45 minut z Realem Valladolid (2:1). Chciał grać ofensywne, często szukał pozycji do strzału, zależało mu na zdobyciu bramki. Miał wsparcie ze strony kolegów. Jednak nie przekonał sztabu szkoleniowego na tyle, by uwzględniono go w planach na przyszły sezon. Być może odbuduje się w Monaco.

Ansu Fati jest wyceniany przez Transfermarkt na kwotę pięciu milionów euro. Jego umowa z Barceloną jest ważna jeszcze przez dwa lata.