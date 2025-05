Sensacyjne wieści. Amerykański miliarder przejmuje klub Ekstraklasy!

Po śmierci prof. Janusza Filipiaka nasiliły się plotki o możliwej sprzedaży Cracovii w ręce nowego właściciela. - Słyszę, że rodzina śp. prezesa Janusza Filipiaka nie za bardzo ma chęć dalej prowadzić. Gdzieś to się mówi, gdzieś po cichu, gdzieś takie głosy chodzą. Może chcą to komuś oddać, może chcą to komuś sprzedać - przekazał były prezes PZPN Zbigniew Boniek w "Prawdzie Futbolu". TVP Sport podawał w listopadzie 2024 r., że Cracovia jest wyceniana na około 63 mln złotych. Czy wkrótce dojdzie do zmiany właściciela?

REKLAMA

Zobacz wideo Dziwne ruchy Rakowa Częstochowa? Kosecki: To naturalny krok do korupcji

To będzie nowy właściciel Cracovii? "Chcę być odpowiedzialny"

Portal meczyki.pl informuje, że wkrótce dojdzie do zmiany większościowego właściciela w Cracovii. W miejsce Comarchu, który został przejęty przez fundusz CVC Capital Partners, wejdzie amerykański biznesmen polskiego pochodzenia, a więc Robert Platek. "Przedsiębiorca specjalizujący się w zarządzaniu funduszami i analizie finansowej. Jest jednym z założycieli MSD Capital, firmy zarządzającej aktywami prezesa i dyrektora generalnego Dell Technologies" - pisaliśmy na Sport.pl.

Rodzina Platek jest też właścicielem włoskiej Spezii Calcio oraz portugalskiej Casa Pia. Jej majątek jest wyceniany na dwa miliardy dolarów. W latach 2022-2023 Robert Platek starał się o pozyskanie udziałów w ŁKS-ie, ale ostatecznie Dariusz Melon, właściciel firmy Kramel, odkupił od Tomasza Salskiego 30 proc. akcji za pięć milionów złotych.

- Słowo, które najbardziej lubię i które odzwierciedla filozofię mojej rodziny w zakresie inwestowania w futbol, to "odpowiedzialność". Prowadząc klub, chcę być odpowiedzialny, a nie emocjonalny. Bo jeżeli jesteś zbyt emocjonalny w działaniach, to łatwiej o popełnienie kosztownych pomyłek. Nie można rosnąć zbyt szybko - mówił Philip Platek w wywiadzie dla portalu WP SportoweFakty.

Zobacz też: Koniec piłki nożnej, jaką znamy. Miliarderka rozpoczyna rewolucję

"Ostatecznie sprawa z ŁKS-em upadła. Słyszymy, że w przypadku Cracovii jest inaczej i sprawa jest na absolutnym finiszu" - czytamy w artykule.

Aktualnie Cracovia zajmuje szóste miejsce z 48 punktami. W ostatniej kolejce zagra na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. To spotkanie odbędzie się o godz. 17:30.