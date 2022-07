Lechia skrzywdzona. Sędziowska farsa. Dwie minuty wstrząsnęły Gdańskiem

Lechia Gdańsk odrobiła lekcje w pierwszym meczu. Pojechała do Austrii, by na wyjeździe nie dać się faworyzowanemu Rapidowi Wiedeń i to się udało. Do Polski wróciła z bezbramkowym remisem i świadomością, że wszystko rozstrzygnie się na jej domowym stadionie. Dlatego kibice się zmobilizowali. Na kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem wyprzedano ponad 23 tysiące biletów. Specjalnie z tego powodu klub otworzył dwa dodatkowe sektory. Ale na nic to się stało w trakcie meczu, bo choć Lechia dobrze zaczęła, Rapidowi wystarczyły dwie minuty, by pogrzebać jej szanse na awans.

Lechia żegna się z Ligą Konferencji Europy. Rapid lepszy w rewanżu

Lechia ruszyła do ataku dosłownie sekundy po gwizdku sędziego. Chciała zaskoczyć rywala tak, jak zrobiła to w poprzednim meczu. Pierwszą szansę na gola miała już w drugiej minucie. Wtedy bramkarz Rapidu Wiedeń wypiąstkował piłkę po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Ta trafiła wprost do Christiana Clemensa, który oddał strzał wolejem z dystansu, ale piłka przeleciała obok słupka.

Lechia podtrzymywała dobrą formę przez pierwszy kwadrans. Gdy tylko minęła 15. minuta, Rapid przeprowadził akcję ofensywną. Marco Gruell wpadł w pole karne i dostrzegł lepiej ustawionego kolegę. Wycofał więc piłkę na 18. metr. Stamtąd mocny strzał na bramkę Dusana Kuciaka oddał Nicolas-Gerrit Kuhn. Piłka odbiła się jeszcze od jednego z obrońców, zmieniając trajektorię lotu i wpadła do bramki. Lechia przegrywała 0:1.

Wtedy Rapid poczuł, że ma przewagę. Natychmiast wykorzystał zamieszanie w zespole przeciwnika i gdy Lechia rozpoczęła od środka, ruszył do pressingu. Wystarczyły zaledwie dwie minuty, aby sędzia wskazał na rzut karny. Jakub Kałuziński sfaulował w polu karnym Guido Burgstallera. Do "jedenastki" podszedł Gruell i choć Kuciak wyczuł jego intencje, nie udało mu się obronić strzału. Lechia przegrywała 0:2 w 17. minucie.

Dużo kontrowersji pojawiło się szczególnie przy rzucie karnym. Po obejrzeniu powtórek widać, że do kontaktu między Kałuzińskim, a Burgstallerem doszło przed "szesnastką". Sędzia Alessandro Dudić popełnił ewidentny błąd, który kosztował Lechię porażkę.

W pierwszej połowie Lechia walczyła jeszcze, jak mogła, ale bez skutku. Najgroźniejsze były stałe fragmenty gry, podczas których Rapid gubił krycie. Na półtorej minuty przed końcem pierwszej połowy jeden z piłkarzy Lechii oddał jeszcze mocny strzał z dystansu, ale piłka przeleciała obok słupka.

Zostało 45 minut na odrobienie dwubramkowej przewagi. Lechia miała świetną szansę na gola kontaktowego w 52. minucie. Piłka przeturlała się wzdłuż linii bramkowej Rapidu Wiedeń, ale zabrakło zawodnika, który wykończyłby akcję. Chwilę później mocno na bramkę uderzył Maciej Gajos, ale wprost w bramkarza.

Nadzieję kibicom na dziesięć minut przed końcem dał Łukasz Zwoliński. Minutę później wynik wyrównać mógł Kacper Sezonienko, ale 19-latek przestrzelił z piątego metra. Lechia robiła, co mogła, jednak jej starania spełzły na niczym. W tym znów pomógł sędzia Dudić, który tym razem w końcówce meczu nie podyktował rzutu karnego dla Lechii. W 86. minucie Flavio Paixao wyskoczył do dośrodkowania i wtedy na plecy wskoczył mu Emanuel Aiwu. Sędzia nie dopatrzył się w tej sytuacji faulu. Zamiast tego ukarał żółtą kartką Rafał Pietrzak i jeden z asystentów trenera Tomasza Kaczmarka.

Mecz zakończył się wynikiem 2:1 dla Rapidu. I to Austriacy awansowali do III rundy, gdzie zmierzą się z Neftci Baku. Drużyna z Azerbejdżanu wygrała w dwumeczu 3:2 z Arisem Limassol. Lechia to drugi polski klub, który przegrał mecz rewanżowy II rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Pogoń Szczecin uległa 0:4 z Broendby. Do kolejnej rundy awansowały za to Lech Poznań (remis 1:1 z Dinamo Batumi; dwumecz - 6:1) oraz Raków Częstochowa (wygrana 1:0 z FK Astana; dwumecz - 6:0).