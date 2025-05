Godziny do meczu z Hurkaczem, a Djoković przekazał takie informacje

Novak Djoković może zdobyć swój setny tytuł w karierze. Serb dotarł właśnie do finału turnieju ATP 250 w Genewie, w którym zagra z Hubertem Hurkaczem. Bezpośredni bilans starć między tymi tenisistami wyraźnie wskazuje na Djokovicia, który wygrał siedem pojedynków. Ich ostatni mecz to turniej ATP Finals w 2023 r., gdzie Djoković wygrał 7:6, 4:6, 6:1. Potem "Nole" wygrał cały turniej. - To jeden z najlepszych zawodników w tourze. Ma fantastyczną osobowość - to słowa Djokovicia nt. Hurkacza.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Kosecki o kryzysie psychicznym Igi Świątek: Ta sytuacja weszła jej mocno do głowy

Tym Djoković zajmie się po zakończeniu kariery. "To są obszary"

22 maja Djoković skończył 38 lat, a więc jest już coraz bliżej zakończenia kariery. Czym Serb planuje się zająć po zakończeniu kariery? - Wizualizuję siebie nadal zaangażowanego w sport, bardziej z perspektywy zdrowia i dobrego samopoczucia. Chcę robić więcej dla mojego kraju i regionu. Mamy niesamowite kultury i kraje, które mają duży potencjał. Są różne pomysły, ale pozostanie przy sporcie, zdrowiu, edukacji, dobrym samopoczuciu to są obszary, które mnie najbardziej interesują - mówił Djoković w wywiadzie dla kanału YouTube "Qatar Airways".

A co motywuje Djokovicia do gry na najwyższym poziomie? - To przede wszystkim miłość, ale też pasja do gry. Nadal lubię trenować, gdy nikt nie patrzy. Wciąż mam w sobie ten ogień i czuję, że mogę rzucać wyzwanie najlepszym graczom na świecie. Dopóki tak jest, to czuję, że chcę to kontynuować - dodał Serb.

Kiedy Djoković skończy karierę? "Pozostały dwie szanse"

Kiedy Djoković zamierza zakończyć karierę? - Nie wiem, co przyniesie przyszłość, po prostu spróbuję się przystosować… Nadal planuję rywalizować i grać w przyszłym sezonie, zobaczymy, jak daleko uda mi się zajść - wyjaśnił Novak w jednym z wywiadów.

Zobacz też: Tak "The Guardian" podsumował Igę Świątek. Aż przykro czytać

"Możliwe, że Novakowi Djokovicowi pozostały już tylko dwie szanse na osiągnięcie dwóch ostatnich najważniejszych celów w karierze. Jego koniec jest nieunikniony" - pisze serwis kurir.rs, powołując się na słowa dziennikarza Kevina Palmera, który jest przyjacielem Djokovicia.

Relacja tekstowa z meczu Huberta Hurkaczem z Novakiem Djokoviciem w finale turnieju ATP 250 w Genewie od godz. 15:00 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.