Iga Świątek nawet nie zamierza tego ukrywać. "Na pewno będę płakać"

Dla polskich kibiców Roland Garros kojarzy się głównie z Igą Świątek, która w 2020 roku wygrała tę imprezę jako najniżej sklasyfikowana zawodniczka w rankingu WTA w historii. Później nasza tenisistka stała się prawdziwą dominatorką kortów ziemnych, a w samym Paryżu triumfowała aż czterokrotnie - w tym trzy razy z rzędu.

REKLAMA

Zobacz wideo Daria Abramowicz wciąż pomaga Idze Świątek? Ferszter: Powinna się wytłumaczyć przed dziennikarzami

Świątek nie ukrywa. "Będę płakać"

Osiągnięcia Świątek są wybitne, choć wciąż daleko im do kosmicznych wyczynów Rafy Nadala, który jest 14-krotnym mistrzem Roland Garros. Hiszpan, który w ubiegłym roku zakończył karierę, zostanie oficjalnie pożegnany i uhonorowany w poniedziałek na korcie imienia Philippe'a Chatriera. Światowe media doskonale zdają sobie sprawę, że Nadal był inspiracją i idolem dla Świątek, więc dziennikarze nie zapomnieli zapytać ją o to na konferencji prasowej.

- Naprawdę chcę to obejrzeć. Zobaczę, jak wygląda plan gier na poniedziałek. Na pewno będę płakać, więc musimy mądrze to rozegrać - śmiała się Polka. - Bardzo chciałabym tam być. Powinniśmy się wszyscy spotkać i uczcić Rafę i to, co zrobił dla naszego sportu. Jaką inspiracją był i nadal jest. To wiele dla mnie znaczy. Więc chciałabym tam być. Zobaczymy, jaki będzie harmonogram - dodała.

Roland Garros 2025 rozpoczyna się w niedzielę 25 maja, natomiast Iga Świątek swój pierwszy mecz zagra najprawdopodobniej w poniedziałek. Jej rywalką będzie Rebecca Sramkowa. W turnieju kobiecym mamy jeszcze dwie Polki: Magdę Linette (zagra z Clarą Tauson) oraz Magdalenę Fręch (jej rywalką będzie Ons Jabeur). Z kolei wśród mężczyzn zobaczymy Huberta Hurkacza (vs Joao Fonseca) oraz Kamila Majchrzaka (vs Hamad Medjedjovic). Relacje na żywo ze spotkań Polaków w Paryżu na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.