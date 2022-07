Lechia Gdańsk chciała pobić rekord frekwencji. I popełniła niewybaczalny błąd. Amatorka

Lechia Gdańsk udanie rozpoczęła rywalizację w II rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy. W pierwszym meczu podopieczni Tomasza Kaczmarka grali z faworyzowanym Rapidem Wiedeń jak równy z równym i mieli nawet szansę na zwycięstwo. Ostatecznie w stolicy Austrii padł bezbramkowy remis, co trzeba uznać za bardzo dobry wynik dla gdańszczan. W czwartek 28 lipca Lechia stanęła do rewanżu na własnym stadionie. Władze klubu wierzyły, że drużyna odniesie historyczny sukces, a pomóc im w tym miały pełne trybuny. Ostatecznie nadeszło rozczarowanie - nie tylko wynikiem spotkania, ale także postawą władz Lechii.

Organizacyjna klęska Lechii Gdańsk. Chcieli pobić rekord frekwencji, a sami pozbawili szansy na realizację tego celu

Przed spotkaniem rewanżowym w mediach społecznościowych ruszyła akcja #TrzyDychyNaLechię, która miała zachęcić kibiców do pobicia rekordu frekwencji na gdańskim stadionie. Obecny wynosi 37 220 uczestników i został ustanowiony w 2017 roku. Do akcji promującej inicjatywę włączali się także inni użytkownicy social mediów, klub, a także miasto Gdańsk. W zbudowaniu jak najwyższej frekwencji pomagali również piłkarze. We wtorek po godzinie 15:00 w oficjalnym sklepie klubu bilety na mecz sprzedawał bramkarz Lechii Dusan Kuciak. W tym samym czasie na Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku młodzi piłkarze rozdawali darmowe vouchery. Ponadto klub zaplanował liczne konkursy dla fanów, w których można wygrać wejściówki.

Choć na początku fani spokojnie podchodzili do czwartkowej rywalizacji, to tuż przed gwizdkiem zainteresowanie sięgnęło zenitu. Wydawało się, że wspomniany rekord może zostać pobity. Jednak na drodze stanęły władze klubu. Jak poinformował portal WP SportoweFakty, starcie pomiędzy Lechią i Rapidem zostało zgłoszone jako wydarzenie masowe do 28 tysięcy uczestników. I mimo, że kibice chcieli kupić bilety, to nie było już takiej możliwości. To organizacyjna klęska Lechii, która najpierw zachęcała do udziału w meczu, a później tę szansę odebrała.

Jednak wpływ na takie postępowanie władz klubu mógł mieć jeden istotny czynnik, a mianowicie finanse. Bowiem na każde tysiąc fanów przypada 10 ochroniarzy. W związku z powyższym więcej uczestników imprezy, to też większe koszty dla klubu.

Organizacyjna klęska Lechii wywołała wiele negatywnych komentarzy ze strony internautów. "Uniwersum polskiej piłki ciągle zaskakuje", "oby piłkarze chociaż wygrali, bo poza murawa to kabaret", "Ta banda oszołomów powinna być wywalona jak najszybciej. Naszym klubem rządzą amatorzy" - to tylko kilka komentarzy, które pojawiły się w mediach społecznościowych.

Tym samym, mimo że akcja #TrzyDychyNaLechię i samo spotkanie rewanżowe wywołało ogromne zainteresowanie, to nie sprostały mu dość zaskakująco władze gdańskiego klubu. Ostatecznie Lechia odpadła po zaciętej walce z eliminacji do Ligi Konferencji Europy. W czwartkowym spotkaniu uległa Rapidowi Wiedeń 1:2. Wynik mógłby być inny, gdyby nie kontrowersyjny karny dla austriackiego zespołu. Sędziowie dopatrzyli się faulu w polu karnym, jednak jak się okazuje, przewinienie zostało popełnione przed polem bramkowym.