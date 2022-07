Lewandowski spotkał w Barcelonie dobrego kolegę i wielkiego rywala. "Hej, zwolnij"

Gdy Robert Lewandowski po raz pierwszy witał się z nowymi kolegami z Barcelony w hotelu w Miami, przy jednym z nich zatrzymał się najdłużej. Uśmiech pojawił się wtedy i na twarzy Pierre'a-Emericka Aubameyanga i Polaka. Gabończyk jest właściwie jedynym dobrze znanym kumplem Lewandowskiego ze starych czasów. Panowie spędzili razem jeden sezon w Borussii Dortmund i zdążyli jeszcze trochę razem pograć. Razem, bo to był czas, gdy nie konkurowali na jednej pozycji. Dla Aubameyanga był jeden z najgorszych sezonów w karierze. Lewandowski sportowo narzekać nie mógł, choć tego roku też dobrze nie wspomina.

"Na boisku rozumieli się bardzo dobrze"

Borussia była wtedy na fali, zdobyła dwa mistrzostwa Niemiec z rzędu, wywalczyła krajowy puchar, a w roku 2013 wystąpiła w finale Ligi Mistrzów, który ostatecznie przegrała z Bayernem Monachium. Lewandowski został w Dortmundzie na sezon 2013/14, chociaż tego nie chciał. Miał już dogadany transfer z Bawarczykami, ale rok przed końcem kontraktu do największego krajowego rywala nie puścili go działacze Borussii. Lewandowski miał o to sporo pretensji, ale na boisku starał się robić swoje. Aubameyang wchodził wtedy do zespołu jako drugi najlepszy napastnik Ligue 1. Sezon przed transferem zakończył z 12 asystami i 19 trafieniami dla Saint Etienne. Więcej miał wtedy tylko Zlatan Ibrahimović.

Chociaż Gabończyk we Francji najwięcej grał na środku ataku (wystawiany był też na prawej i lewej stronie, gdzie również sporo strzelał), to po przyjściu do Dortmundu Juergen Klopp ustawił go na prawym skrzydle. Konkurował tam zresztą przez moment z Kubą Błaszczykowskim. Zapewne Klopp uznał, że nie ma co zderzać Gabończyka w rywalizacji z Lewandowskim, a z dysponującego znakomitą szybkością Aubameyanga, najwięcej pożytku będzie właśnie z boku boiska.

- Jak Aubameyang grał w Borussii z Lewandowskim, to akurat przez pół sezonu miałem kontuzję, ale pamiętałem, że oni na boisku rozumieli się bardzo dobrze - mówi Sport.pl Łukasz Piszczek, były gracz BVB, a obecnie ekspert Viaplay. - Jakość tych dwóch piłkarzy jest na tyle duża, że oni z powodzeniem mogą grać razem. Auba jest dla mnie graczem, który niekoniecznie musi być "dziewiątką" on się też bardzo dobrze czuje w bocznych sektorach boiska - mówi nam Piszczek, gdy pytamy go o powodzenie wspólnych występów dawnych kolegów.

- Barcelona ma teraz wielu klasowych ofensywnych graczy, więc trener przy wybieraniu składu, będzie miał pozytywny ból głowy. Jak patrzę od pół roku na Ousmane'a Dembele to przypomina mi się ten chłopak, który kiedyś kapitalnie grał właśnie w Dortmundzie. Widzę te same akcje, które wtedy robił w BVB. Jak będzie zdrowy, to Barca w ataku z Lewandowskim, Aubameyangiem, Raphinhą, Dembele będzie miała niesamowitą siłę - zauważa Piszczek.

"Znakomity technicznie coś à la Thierry Henry", ale Lewandowskiemu nie asystował

Wracając do znajomych z Dortmundu, to warto zauważyć, że w ich jedynym wspólnym sezonie w BVB zarówno Aubameyang jak i Lewandowski zagrali w podobnej liczbie spotkań. Polak w 48 grach, Gabończyk w o jednej mniej. Lewandowski strzelił wówczas 28. goli we wszystkich rozgrywkach, a jego kolega 16. Występy w Bundeslidze Gabończyk zaczął od hattricka, ale potem z tym strzelaniem było coraz gorzej. Fatalną miał zwłaszcza drugą część sezonu.

Od połowy lutego do ostatniej kolejki nie trafił do bramki ani razu. Choć błyszczał efektownymi sprintami celnymi dośrodkowaniami i oryginalnym wykończeniem akcji, to sezon ligowy zamknął na 13 trafieniach, co było jego najgorszym wynikiem w Bundeslidze i w niemal całej dalszej karierze (mniej goli strzelił tylko w swym ostatnim sezonie w Arsenalu, gdzie pauzował z powodów urazów i malarii).

Co ciekawe - przynajmniej w statystykach - Lewandowski na występach szybkiego i przebojowego Aubameyanga specjalnie nie korzystał. Gabończyk asystował tylko przy jednym golu Polaka. To przy piłkach, od Marco Reusa czy Henricha Mychitariana, które Polak zamieniał na bramki, było wynikiem symbolicznym. Lewandowski asystował Aubameyangowi cztery razy.

- Aubameyang nie ma żadnych słabości poza wyczuciem stylu – śmiał się kiedyś Klopp. - Gdy Lewandowski odszedł od nas, potrzebna była nowa dziewiątka. Pierre okazał się dobrym środkowym napastnikiem, choć nie zrozumiałem tego od razu, a dopiero z czasem. Jego wykończenie akcji i szybkość zawsze czyniły z niego wyjątkowego gracza - opisywał.

Gdy Lewandowski odszedł z Dortmundu, w kolejnym sezonie Aubameyang grał w połowie meczów na prawej stronie, w połowie jako dziewiątka. Klopp zaczął proces jego przestawiania na środek, a Thomas Tuchel zakończył - za jego czasów piłkarz operował głównie na środku napadu. Tak też było potem w Arsenalu, choć tam czasem ustawiany był też na lewej stronie.

- Każdy mówi, że to jest przede wszystkim szybki zawodnik. Nie do końca, bo on jest też znakomity technicznie, ma bardzo dobre uderzenie wewnętrzną częścią stopy, po długim rogu, coś à la Thierry Henry. Super wykańcza też akcje. Nie bez powodu poradził sobie w Arsenalu. Ważna jest jednak u niego jedna rzecz. Jak wchodzi w nowe środowisko, to wtedy zawsze jest bardzo skupiony na piłce, ale trzeba uważać, na momenty, że wkradnie się mu jakieś znużenie lub że trener na niego mniej stawia. Warto dbać, by zawsze w głowie miał futbol - zwraca uwagę Piszczek.

"Hej, zwolnij!"

Kiedy Lewandowski grał już w Bayernie, a Aubameyang w BVB, obaj panowie rywalizowali ze sobą korespondencyjnie. Stawką był tytuł króla strzelców. - Wysłałem mu kiedyś wiadomość: Hej, zwolnij! – wspominał Aubameyang wyścig o miano najlepszego snajpera w sezonie 2016/17 w rozmowie z portalem Bundesligi. To był zresztą sezon, w którym po raz pierwszy i jedyny napastnik BVB wyprzedził gwiazdę Bayernu w ostatecznej klasyfikacji (strzelił jednego gola więcej).

Lewandowski pogratulował sukcesu Aubameyangowi na Twitterze. Zresztą, gdy ten opuszczał potem Bundesligę i odchodził do Arsenalu, również miło pożegnał dawnego kolegę. "Powodzenia. Rywalizacja z tobą była przyjemnością. Tylko zdrowa walka pozwala nam iść do przodu" - napisał Polak.

Sporo serdeczności ze strony Aubameyanga Polak dostał, gdy jego transfer do Barcelony stawał się faktem. "Jestem naprawdę szczęśliwy, ponieważ w ten sposób Barcelona będzie konkurencyjna. Jakość Lewego to prawdziwe szaleństwo. Zawsze cieszę się, gdy gram razem z nim. Teraz mamy większe doświadczenie i możemy grać lepiej niż w przeszłości - mówił Aubameyang w rozmowie z ESPN.

Ciekawym pytaniem pozostaje, czy obaj panowie będą mieli sporo szans, by ze sobą grać? Przed sezonem wydawało się jasne, że to konkurenci w środku ataku. Być może to główna, ale nie jedyna opcja.

Trójka z Dortmundu w ataku Barcelony? "Chętnie"

"Marca" oceniając sytuację poszczególnych piłkarzy "Blaugrany" po przyjściu Lewandowskiego pisała, że Aubameyang "będzie musiał utrzymać formę strzelecką, aby nie stracić argumentów w walce o pierwszy skład". Wszystkie hiszpańskie media podkreślały, że Lewandowski to bramkowa maszyna, więc problemy może mieć nie tylko odstawiony na boczny tor Memphis Depay, ale też Aubameyang. W meczach sparingowych widać jednak, że trener Barcy sprawdza różne rozwiązania.

Aubameyang grał na środku ataku w towarzyskim meczu z Miami. W tamtym spotkaniu na boisku nie pojawił się Lewandowski. Polak zadebiutował w "Dumie Katalonii" w starciu z Realem Madryt, grając obok Raphinhi i Ansu Fatiego. Wtedy Aubameyang zmienił Polaka i wszedł na jego pozycję w 2. połowie. W prestiżowym spotkaniu z Juventusem, Xavi sprawdził jednak jak Gabończyk będzie funkcjonował razem z Lewym i wystawił Aubameyanga na lewej stronie. Na prawej zagrał wtedy zresztą inny z byłych graczy BVB – Dembele i strzelił Włochom dwa gole.

- Chętnie z przodu Barcelony widziałbym właśnie taką trójkę z Dortmundu. Uważam, że ma ona racje bytu - uśmiecha się Piszczek, który w rozmowie ze Sport.pl sam przypomniał o sprawdzeniu przez Xaviego tego ustawienia.

Czy taką opcję będziemy oglądać częściej? To zależy zapewne od zdrowia i formy tego, który wydaje się pierwszym kandydatem na lewą stronę, czyli Ansu Fatiego. Być może ważne okaże się też to jak ofensywni żołnierze Xaviego będą wypełniali jego założenia: jak będzie wyglądał pressing czy wyciąganie obrońców rywali z pola karnego, ale też pomoc w defensywie. Czy z Aubameyangiem u boku, czy jako konkurentem, dla Lewandowskiego zaczyna się jednak inna epoka w piłce, epoka nowych wyzwań i możliwości.

- Dla Roberta to był ostatni gwizdek na przenosiny. On też chce szukać nowych bodźców i wyzwań. Ile razy można być mistrzem Niemiec? Jak go znam, on chce sprawdzać się w nowych sytuacjach - mówi Piszczek.

Pewnie z tyłu głowy ma gdzieś też Złotą Piłkę. Pod tym względem łatwiej będzie o to w Barcelonie czy Realu Madryt, choć to Bayern w ostatnich latach zawsze był w topie Ligi Mistrzów. Robert chce zrobić kolejny krok do przodu, pytanie tylko, czy w Hiszpanii będzie tak skuteczny, jak w Bundeslidze. Odpowiednio musi prezentować się też drużyna, bo futbol to sport drużynowy, a w Barcelonie był taki okres przejściowy i otrząsanie się po odejściu Leo Messiego. Xavi ma jednak pomysł na tę drużynę, dobiera sobie do tego ludzi. Wraca to starsze DNA Barcy. Jedyną wątpliwością w tej sprawie jest to, jak klub z takim zadłużeniem może dalej wydawać tak wielkie pieniądze i znajdować na to odpowiednie sposoby? Ciekaw jestem, czy ta finansowa bańka kiedyś nie pęknie?

- zastanawia się były reprezentant Polski. To już jednak sprawa działaczy Barcelony, choć magia goli Lewandowskiego i kolegów, może sprawić, że sportowe wyniki klubu, ten budżet dobrze podreperują.