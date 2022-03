Hit! Chciał być jak Cristiano Ronaldo. Sędzia bezlitosny. Czerwona kartka

Kto by nie chciał być jak Cristiano Ronaldo? Portugalczyk to jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu. Przede wszystkim jest też jednym z najbardziej rozpoznawalnych sportowców na świecie. Ma miliony fanów w każdym zakątku globu. Wielu z nich chce upodobnić się do swojego idola, chociażby przez wykonywanie takich samych gestów.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz został sam na murawie. "Tak wyglądał obrazek wieczoru"

Pierwszy raz od 16 lat nie awansowali na MŚ. "Lubią się kompromitować"

Tyczy się to nie tylko samych kibiców, ale i piłkarzy. Niektórzy zawodnicy też naśladują Portugalczyka. Głównie chodzi o jego sposób celebracji gola, albo o charakterystyczny rozbieg przy wykonywaniu rzutu wolnego. To pierwsze zachowanie postanowił skopiować Kiril Despodov, reprezentant Bułgarii.

Chciał być jak Ronaldo. Wyleciał przez to z boiska

Jego zespół mierzył się w towarzyskim meczu z Chorwacją. W drugiej połowie wydawało się, że niespodziewanie mecz wygrają Bułgarzy. W 63. minucie drugą żółtą kartkę zobaczył Duje Caleta-Car i Chorwaci musieli radzić sobie w osłabieniu. Wytrzymali zaledwie sześć minut. W 69. minucie bramkę dla Bułgarów zdobył właśnie Despodov.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl

Zawodnik Łudogorca zdecydowanie za bardzo dał się ponieść emocjom. Chociaż gol zdobyty przeciwko wicemistrzom świata smakuje dobrze, to nadal był to tylko mecz towarzyski. Trudno więc zrozumieć, dlaczego Despodov cieszył się z gola tak bardzo, że zdjął koszulkę. Chwilę później podskoczył i rozłożył ręce dokładnie tak samo, jak ma w zwyczaju robić to Ronaldo.

Szwedzi nie mają złudzeń. Znaleźli winnego porażki. Gra w ekstraklasie

I to był jego ostatni wyczyn w tym spotkaniu. Despodov tak cieszył się z gola, że zapomniał, że zaledwie cztery minuty wcześniej dostał żółtą kartkę. Sędzia po golu wlepił mu drugą. Właśnie za zdjęcie koszulki i od tego momentu siły były wyrównane.

Despodov tej lekcji nigdy nie powinien zapomnieć, bo grający 10 na 10 Chorwaci dopadli Bułgarów i wygrali spotkanie. W 76. minucie gola z karnego strzelił Luka Modrić, a cztery minuty później wygraną wicemistrzom świata dał Andrej Kramarić. Dla Despodova szczęście w nieszczęściu, że był to tylko mecz towarzyski, a nie walka o punkty.