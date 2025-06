Policja udaremniła ustawkę przed meczem reprezentacji Polski. "Zorganizowane grupy"

W piątkowy wieczór na Stadionie Śląskim odbył się sparing reprezentacji Polski z Mołdawią. Był on ważny z dwóch powodów. Po pierwsze, był ostatnim sprawdzianem przed meczem z Finlandią w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026 - niewykluczone, że najważniejszym w całym turnieju. I testem zdanym przez Biało-Czerwonych (2:0 po golach Matty'ego Casha i Bartosza Slisza). Po drugie, w trakcie spotkania doszło do pożegnania Kamila Grosickiego z drużyną narodową. Rozegrał 30 minut i był bliski zdobycia 18 bramki z orzełkiem na piersi. Nic więc dziwnego, że na stadionie w Chorzowie pojawiło się ponad 36 tysięcy kibiców. Widzów mogłoby być jeszcze więcej, ale na teren imprezy nie pozwoliła im wejść policja. Co takiego się wydarzyło?

Policja w akcji. Zapobiegła "ustawce" przed meczem Polaków

O szczegółach donosi komenda wojewódzka w Katowicach. Okazało się, że w dniu meczu w Parku Śląskim pseudokibice chcieli doprowadzić do zamieszek, ale na szczęście służby mundurowe udaremniły ich plany. "Jednym z wyzwań, z jakimi przyszło się zmierzyć służbom, była próba doprowadzenia do konfrontacji przez zorganizowane grupy pseudokibiców" - czytamy.

"Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem, w Parku Śląskim, mundurowi zauważyli grupę około 180 sympatyków klubów piłkarskich Widzew Łódź, Ruch Chorzów, Wisła Kraków, Elana Toruń oraz ich sojuszników. Dzięki szybkiej reakcji i zdecydowanemu działaniu policjantów, osoby te zostały wylegitymowane i nie weszły na teren imprezy" - pisała policja. A to nie koniec.

"Równocześnie, od strony Katowic, do Parku Śląskiego weszła kolejna grupa - około 150 osób w białych koszulkach. Część z nich miała zakryte twarze. Byli to kibice m.in. klubu ŁKS Łódź, GKS Tychy, Lecha Poznań i Cracovii. Łącznie 330 osób biorących udział w zaplanowanej 'ustawce' zostało wylegitymowanych" - czytamy. Ostatecznie do bijatyk nie doszło i nikt nie ucierpiał. Przynajmniej nie ma żadnych informacji o rannych. Mecz odbył się w spokojnej atmosferze.

Kadra Probierza wraca do eliminacji

Z pewnością wielu policjantów będzie też czuwać przy kolejnym meczu Polaków, który tym razem odbędzie się w Helsinkach. Mowa o spotkaniu z Finlandią. Biało-Czerwoni są faworytami do zwycięstwa, ale rywali lekceważyć nie mogą. Pokazali się bowiem z dobrej strony w starciu z Holandią (0:2). Nie wiadomo też, jak ostatnia afera wpłynie na kadrę Michała Probierza. Chodzi o zamieszanie z opaską kapitańską. Dość niespodziewanie selekcjoner odebrał ją Robertowi Lewandowskiemu i wręczył Piotrowi Zielińskiemu. Napastnik szybko zareagował na tę decyzję i odmówił gry w biało-czerwonych barwach, dopóki na ławce trenerskiej zasiada Probierz.

Mecz Finlandia - Polska zaplanowano na wtorek 10 czerwca na godzinę 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.