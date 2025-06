Godziny do meczu, a tu fatalne wieści z kadry ws. Zielińskiego. "Tyle z cyrku"

Piotr Zieliński został mianowany nowym kapitanem reprezentacji Polski przez Michała Probierza. Pomocnik Interu Mediolan skorzystał na tym, że wcześniej selekcjoner podjął decyzję o odebraniu opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu. Cała sprawa została załatwiona przez telefon. - Jest to ogromne wyróżnienie pełnić funkcję kapitana reprezentacji. To ogromna odpowiedzialność wobec zawodników, sztabu i kibiców - tak Zieliński odnosił się do nowej nominacji podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Zieliński nie zagra z Finlandią. Nie został uwzględniony w meczowym protokole

Ze względu na problemy z łydką Zieliński nie zagrał w wygranym 2:0 meczu Polski z Mołdawią. Sztab Biało-Czerwonych robił wszystko, by doprowadzić Zielińskiego do pełnej sprawności na wyjazdowe spotkanie z Finlandią. Zieliński wybiegł na poniedziałkowy trening, ale szybko go opuścił, bo nadal dokuczała mu łydka. "Przekaz jest jasny: ciężko będzie, by Zieliński zagrał" - informował Przemysław Langier z Interii.

Teraz już wiadomo, że pomocnika Interu Mediolan nie zobaczymy na boisku podczas meczu Polski z Finlandią w Helsinkach. W związku z urazem Zieliński nie został zgłoszony do kadry meczowej na dzisiejsze spotkanie. Tym samym Zieliński nie będzie dostępny w tym meczu dla selekcjonera Biało-Czerwonych. O wszystkim poinformował Mateusz Ligęza z Radia ZET. "Tyle z cyrku z opaską kapitańską" - pisze dziennikarz na portalu X.

Poza Zielińskim w kadrze Polski zabraknie Oskara Repki z GKS-u Katowice i Mateusza Kochalskiego z Karabachu Agdam. Reszta piłkarzy będzie do dyspozycji Probierza. W takiej sytuacji, gdy Zieliński nie będzie dostępny do gry, najbardziej prawdopodobne jest, że kapitanem Polaków będzie Jan Bednarek.

"Będzie miał więc świetną okazję, aby poprowadzić kadrę do zwycięstwa i pokazać, jaki powinien być lider. Jestem ciekaw, jak udźwignie ten ciężar bez alibi w postaci Lewandowskiego" - pisał Sebastian Staszewski z "Faktu".

Zieliński skomentował decyzję Lewandowskiego. "Dla reprezentacji zrobię wszystko"

Podczas konferencji prasowej Zieliński odnosił się też do sytuacji z Lewandowskim. Nowy kapitan starał się być bardzo dyplomatyczny i obracał się wokół formułki pod tytułem "najważniejsze jest dobro drużyny".

- Trener podjął decyzję, ja ją szanuję, odbieram z wielkim wyróżnieniem. Chcę pełnić tę funkcję, jak najlepiej potrafię. Na reprezentację przyjeżdżają ci, którzy chcą reprezentować kraj. Ja dla reprezentacji zrobię wszystko, każdy podchodzi na swój sposób do tej decyzji. Czy zmiana kapitana była potrzebna? Zostawiam to trenerowi, on jest szefem i podejmuje decyzje. Rozmawialiśmy, powiedział, że chce, abym został kapitanem. Takiej funkcji się nie odmawia, chcę ją pełnić jak najlepiej - komentował Zieliński.

