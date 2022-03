Szkocja chce uderzyć w Putina. FIFA się ugnie? "Pokażemy, że ich wspieramy"

Inwazja Rosji na Ukrainę dosłownie wywróciła wiele aspektów życia, w tym również ten piłkarski. "Sborna" została wykluczona z gry, natomiast Ukraina nie była w stanie rozegrać barażowego meczu ze Szkocją. Pojawiły się pomysły, aby piłkarze z zaatakowanego kraju automatycznie dostali się na turniej.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz został sam na murawie. "Tak wyglądał obrazek wieczoru"

Reprezentacja Polski dołączyła do wybitnego grona. Europejskie potęgi i my!

Selekcjoner Szkocji wątpi w rozegranie barażu

24 marca reprezentacja Ukrainy miała się zmierzyć ze Szkocją z Glasgow w półfinale baraży o udział w tegorocznych mistrzostwach świata. Wskutek inwazji Rosji na Ukrainę konieczne było jednak przełożenie tego spotkania na czerwiec. "Sborna" z kolei została wykluczona z dalszej rywalizacji, choć początkowo miała zmierzyć się z Polską.

Istnieje jednak sporo wątpliwości co do tego, czy mecz Ukrainy ze Szkocją odbędzie się w czerwcu. Wątpi w to między innymi selekcjoner Szkotów Steve Clark. - Będzie to trudne, aby spotkanie odbyło się w czerwcu. Szczerze mówiąc, w obecnej sytuacji trudno sobie coś takiego wyobrazić. To nie jest tylko mecz. Ukraińska drużyna musi się zebrać i zorganizować obóz treningowy, aby przygotować się do tak ważnego meczu - powiedział.

Politycy opowiadają się za awansowaniem Ukrainy

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zaproponował, aby Ukraina dostała się na mundial bez rozgrywania meczów barażowych. Od razu pojawiło się jednak wiele pytań - co zrobić ze Szkotami? Co z Walią, która pokonała Austrię i dostała się do finału? Czy liczba uczestników mistrzostw świata powinna zostać powiększona?

Piłkarz reprezentacji Ukrainy Andrij Jarmołenko odpowiedział na tę propozycję. - Myślę, że to zły pomysł. Mamy ręce, nogi i boiska do piłki nożnej. To tam musimy wszystko rozstrzygnąć. Pomóżcie nam zatrzymać tę wojnę, zamknąć przestrzeń powietrzną, a wszystko rozwiążemy w trakcie meczu. Kto będzie silniejszy, ten pojedzie na mundial - powiedział.

Były minister Szkocji Henry McLeish również wezwał FIFA do automatycznego awansowania Ukrainy na turniej. - FIFA musi pokazać swoją wyjątkową solidarność z Ukrainą i zagwarantować, że jej flaga pojawi się w trakcie mistrzostw. Nie ma praktycznego sposobu, aby baraż pomiędzy Szkocją a Ukrainą odbył się latem. Są gracze, którzy wraz ze swoimi rodzinami są atakowani przez wojska rosyjskie - powiedział.

Szczęsny chciał zakończyć reprezentacyjną karierę Lewandowskiego. Po meczu mu odpowiedział

Pomysł ten został skomentowany również przez innych polityków. Zamiar poparła między innymi członkini szkockiej Partii Pracy Monica Lennon. - Jeśli Szkocja będzie musiała grać w pięciodrużynowej grupie, wszystko będzie dobrze, ponieważ w ten sposób wyślemy Putinowi wiadomość, że wspieramy Ukrainę - powiedziała.