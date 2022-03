Wściekłość kibiców Nigerii. Wbiegli na murawę i się zaczęło [WIDEO]

We wtorek poznaliśmy wszystkie pięć afrykańskich reprezentacji, które zagrają na tegorocznych mistrzostwach świata w Katarze. W rewanżowych meczach ostatniej rundy eliminacji awans wywalczyły Senegal, Kamerun, Maroko, Tunezja i Ghana. Ostatni z tych zespołów wyeliminował Nigerię, co można traktować jako sporą niespodziankę.

Nigeria nie zagra na mundialu

W pierwszym meczu pomiędzy Nigerią i Ghaną padł bezbramkowy remis, co w kontekście rewanżu w Abudży w roli delikatnych faworytów stawiało gospodarzy. We wtorek jako pierwsi z bramki cieszyli się jednak goście - w 10. minucie na listę strzelców wpisał się Thomas Partey.

Nigeryjczycy wyrównali już w 22. minucie za sprawą trafienia Williama Troost-Ekonga. W 34. minucie mogło być 2:1, ale sędzia nie uznał bramki strzelonej przez Victora Osimhena. Ostatecznie wynik nie uległ już zmianie i spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Biorąc pod uwagę, że w afrykańskich eliminacjach nadal obowiązuje reguła bramek wyjazdowych, z awansu cieszyli się piłkarze z Ghany.

Nigeryjscy kibice wbiegli na murawę

Zasiadający na trybunach kibice reprezentacji Nigerii nie przyjęli zbyt dobrze takiego wyniku. Po końcowym gwizdku rozpoczęła się masowa inwazja fanów na murawę. Wystrzelone zostały również bomby dymne, a do tego zniszczono ławki rezerwowych i inne elementy boiskowej infrastruktury. Nagranie z zachowania kibiców trafiło do sieci.

Reprezentacja Nigerii występowała na trzech poprzednich mundialach, osiągając najlepszy wynik w 2014 roku (1/8 finału). Ghana z kolei wraca na mundial po ośmioletniej przerwie, a do tego powalczy o osiągnięcie lub poprawę sukcesu z 2010 roku, kiedy to dotarła do ćwierćfinału.