Niemcy mają dość! Szokujące wyniki ankiety dotyczącej Joachima Loewa

Reprezentacja Niemiec poniosła w minioną środę kompromitującą porażkę 1:2 z Macedonią Północną w meczu eliminacji do mistrzostw świata w Katarze. Dla Niemców była to dopiero trzecia w historii porażka w eliminacjach do mundialu. Wcześniej przydarzyło im się to w 1985 roku z Portugalią i w 2001 z Anglią. Na całą drużynę mistrzów świata z 2014 roku spadła ogromna fala krytyki, ale najmocniej dotyka ona selekcjonera Joachima Loewa.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jego notowania u wszystkich kibiców poszły do góry". Wybraliśmy największych wygranych i przegranych zgrupowania kadry

Kiedy kolejny mecz reprezentacji Polski? Oto dokładny terminarz Euro i el. MŚ 2022

Kibice mają dość Joachima Loewa. Chcą jego odejścia jeszcze przed Euro 2020.

Na początku marca Niemiecki Związek Piłki Nożnej ogłosił, że Joachim Loew odejdzie ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Niemiec po Euro 2020. O odejściu 61-latka mówiło się już od dłuższego czasu z powodu krytyki, jaka spadała na jego drużynę od druzgocącej porażki z Hiszpanią z listopada 2020 roku. DFB udzielił jednak wtedy trenerowi wotum zaufania i pozostał on na swoim stanowisku.

Niemiecki dziennik "Bild" przeprowadził sondę, w której udział wzięło 250 tysięcy kibiców. Jej wyniki są fatalne dla selekcjonera. Tylko 13 procent fanów chciałoby, aby Loew prowadził reprezentacje podczas Euro 2020! Za to aż 87 procent chciałoby jego odejścia jeszcze przed mistrzostwami Europy. Kibice są załamani porażką z Macedonią Północną i nie wierzą już w jakikolwiek sukces kadry pod wodzą obecnego selekcjonera. Spośród nich aż 41 procent uważa, że Niemcy nawet nie wyjdą z grupy F, w której zmierzą się z Francją, Portugalią i Węgrami. Co więcej, tylko 7 procent kibiców wierzy w awans Niemców do półfinału Euro 2020, a zaledwie 5 procent liczy na udział w wielkim finale. "Jakie to jest żenujące" - skomentowali dziennikarze "Bilda".

Fala hejtu zalała naszego rywala na Euro. "To było naprawdę okrutne"

Turniej Euro 2020 rozpocznie się 11 czerwca 2021 roku. Reprezentacja Niemiec wszystkie swoje mecze rozegra na Allianz Arenie w Monachium. W pierwszym meczu zmierzy się 15 czerwca z Francją.