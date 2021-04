Kiedy kolejny mecz reprezentacji Polski? Oto dokładny terminarz Euro i el. MŚ 2022

Reprezentacja Polski rozegrała już dwa mecze w 2021 roku. W pierwszym z nich kadra prowadzona przez Paulo Sousę zremisowała z Węgrami 3:3, w drugim pokonała Andorę 3:0, a w trzecim przegrała z reprezentacją Anglii 1:2. Poza spotkaniami w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze Polskę czekają jeszcze zmagania na EURO 2020.

Reprezentacja Polski. Kadrę Paulo Sousy czeka jeszcze przynajmniej 12 spotkań

Po zakończeniu marcowego zgrupowania reprezentacja Polski będzie grała kolejne mecze w czerwcu 2021 roku. Biało-czerwoni będą trenować przed mistrzostwami Europy w Opalenicy – a nie, jak dotąd, w Arłamowie. Tuż przed EURO 2020 Polska zagra dwa mecze towarzyskie, odpowiednio z Rosją (1 czerwca) i Islandią (8 czerwca). Podczas mistrzostw będzie stacjonować w miejscowości Portmarnock w Irlandii.

14, 19 i 23 czerwca kadrę Paulo Sousy czekają mecze w grupie E na EURO 2020. Jeżeli uda jej się wyjść z grupy, to 27, 28 lub 29 czerwca zagra w 1/8 finału. Ewentualne ćwierćfinały będą miały miejsce 2 i 3 lipca, półfinały – 6 i 7 lipca, natomiast finał jest przewidziany na 11 lipca. We wrześniu Polacy wrócą do rywalizacji w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze. Ostatnie spotkanie biało-czerwonych w 2021 roku odbędzie się 15 listopada. Wtedy zmierzą się z reprezentacją Węgier - do Kataru pojedzie jedynie zwycięzca grupy, a druga drużyna zagra w barażach.

Terminarz pozostałych spotkań reprezentacji Polski w 2021 roku