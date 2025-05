Flick szykuje rewolucję w Barcelonie. Robi miejsce dla kolejnej gwiazdy

W niedzielę Raphinha zakończy swój kapitalny sezon w barwach Barcelony. Brazylijczyk stworzył kapitalny tercet ofensywny z Robertem Lewandowskim i Lamine'em Yamalem, a w 54 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 34 gole i zanotował 25 asyst. W miniony czwartek Raphinha złożył podpis pod nowym kontraktem, który wiąże go z Barceloną do czerwca 2028 r. Do tej pory Raphinha grał na lewym skrzydle, ale teraz jego pozycja na boisku może się diametralnie zmienić.

Wielka zmiana w Barcelonie. Raphinha w wersji 3.0. "Nowe środowisko"

Kataloński dziennik "Sport" informuje, że Hansi Flick szykuje taktyczną rewolucję w Barcelonie. Trener chce wprowadzić wersję 3.0 Raphinhi. Wszystko jest związane z możliwym transferem Luisa Diaza z Liverpoolu. Raphinha miałby wtedy występować jako ofensywny pomocnik. "Niemiec zdecydował się przekształcić Raphinhę w pozycję numer "10", na której często grał w reprezentacji Brazylii. To będzie jego nowe środowisko" - czytamy w artykule.

Jakie atuty ma Raphinha, by grać na tej pozycji? Hiszpańscy dziennikarze wskazują na to, że Brazylijczyk poświęca się w pressingu i w odzyskiwaniu piłek w ostatniej tercji. "Sztab Flicka zamierza wykorzystać wszystkie zalety Raphinhi. Brazylijczyk grający za Lewandowskim będzie wzmocniony. Wie, jak poruszać się w ciasnych przestrzeniach. Jest bliżej pola, gdzie wyłonił się jako wyjątkowy "finiszer", doskonale atakuje przestrzenie" - pisze "Sport".

Taka zmiana pozycji u Raphinhi może wpływ na pozycję innych piłkarzy w Barcelonie. Do tej pory na pozycji ofensywnego pomocnika grał m.in. Dani Olmo, Fermin Lopez czy Pablo Torre.

Raphinha ze Złotą Piłką? "Nie myślę o tym"

Raphinha uchodzi za jednego z faworytów do zdobycia Złotej Piłki za sezon 24/25. Zgodnie z tzw. "Power Rankingiem" na portalu goal.com, Brazylijczyk znajduje się na trzecim miejscu, tuż za Ousmane'em Dembele (Paris Saint-Germain) i Yamalem (FC Barcelona). Sam Raphinha zdaje się nie myśleć o tym wyróżnieniu.

- Nie myślę o Złotej Piłce. Ale jeśli zwyciężę, to będzie to efekt mojej pracy dla klubu oraz reprezentacji. Jednakże moim celem jest to, by zdobywać trofea z drużyną. Indywidualne nagrody przyjdą później, a jeśli nie, to również będzie okej - przekazał Brazylijczyk.

Gala Złotej Piłki odbędzie się 22 września w paryskim Theatre du Chatelet. Relacja tekstowa na żywo z tego wydarzenia w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.