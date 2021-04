Lewandowski może wcześniej wrócić do gry! "Na pewno nie cztery tygodnie"

Była 63. minuta spotkania Polski z Andorą (3:0), gdy Robert Lewandowski opuścił murawę z powodu kontuzji kolana. Pierwsza diagnoza? Uszkodzenie więzadła pobocznego w kolanie. Od pięciu do dziesięciu dni przerwy - poinformował Polski Związek Piłki Nożnej. Chwilę później oficjalny komunikat wydał Bayern Monachium. I był to wyrok bardzo bolesny dla kibiców mistrza Niemiec, bo zamiast kilku dni Lewandowski ma pauzować miesiąc. "Co za szok, co za dramat! Cele Bayernu na ten sezon są przez to zagrożone" - pisał na gorąco dziennik "Abendzeitung". Ale może nie będzie aż tak źle?

REKLAMA

Lato krytykuje decyzję o zatrudnieniu Sousy. Wolał Brzęczka. "Potrzeba nam cudu"

Zobacz wideo Co straci Polska na braku awansu do MŚ?

Tak twierdzi Stanisław Machowski, były lekarz kadry. - Zwykle kluby podają dziś absolutnie maksymalny czas absencji zawodnika. Rozciąga się małą kurtynę, choćby po to, by przeciwnicy nie do końca wiedzieli, kiedy rywal znów pojawi się na boisku. Nie znam szczegółów dotyczących leczenia Lewandowskiego, ale patrząc na specyfikę urazu, uważam, że wróci na boisko szybciej i na pewno nie będzie się leczył cztery tygodnie. Z tego, co słyszałem, nie jest to jakiś rozległy uraz. Przecież na początku Robert czuł lekki ból, dopiero potem okazało się, że sprawa jest nieco poważniejsza. Tak czy siak, jak wiemy, pan doktor Jacek Jaroszewski z reprezentacji Polski ocenił, że nie jest bardzo źle. Poza tym Bayern też ma lekarzy światowej klasy i myślę, że Lewandowski może być do dyspozycji trenera niedługo po spotkaniu z Lipskiem Niewykluczone, że wykuruje się na spotkanie z Paris Saint-Germain - mówi doktor Machowski, cytowany przez Onet.pl.

Kiedy kolejny mecz reprezentacji Polski? Oto dokładny terminarz Euro i el. MŚ 2022

Mecze, które może opuścić Robert Lewandowski:

31 marca, Anglia - Polska, eliminacje mistrzostw świata

3 kwietnia, RB Lipsk - Bayern Monachium, Bundesliga

7 kwietnia, Bayern Monachium - Paris Saint-Germain, Liga Mistrzów

10 kwietnia, Bayern Monachium - Union Berlin, Bundesliga

13 kwietnia, Paris Saint-Germain - Bayern Monachium, Liga Mistrzów

17 kwietnia, Vfl Wolfsburg - Bayern Monachium, Bundesliga

20 kwietnia, Bayern Monachium - Bayer Leverkusen, Bundesliga

24 kwietnia, FSV Mainz 05 - Bayern Monachium, Bundesliga

Pozytywny wariant zakłada, że Lewandowski wróci na rewanżowe spotkanie Ligi Mistrzów w PSG.