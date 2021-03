Harry Kane zachwycony Lewandowskim. Co za słowa Anglika!

Anglicy udanie rozpoczęli eliminacje, choć na początku zadanie mieli dosyć proste. W czwartek na Wembley podejmowali San Marino. Gospodarze gładko wygrali 5:0. Szkoleniowiec Anglików, Gareth Southgate, oszczędzał Kane'a na kolejne mecze. Napastnik Tottenhamu nie pojawił się na boisku.

Pojawi się na nim zapewne w niedzielę w meczu z Albanią, a przede wszystkim w środę. Anglia zmierzy się u siebie z reprezentacją Polski. To będzie pojedynek dwóch znakomitych snajperów – Harry'ego Kane'a i Roberta Lewandowskiego. Już przed spotkaniem z Albańczykami zawodnik Tottenhamu komplementował kapitana polskiej kadry.

Harry Kane chwali Roberta Lewandowskiego. "Jest fantastyczny"

- Lewandowski to fantastyczny gracz. Ma niesamowite wykończenie, świetnie się porusza. Jego wszechstronność jest wspaniała. Co roku widać to po jego bramkach i wpływie na swoją drużynę – powiedział Kane cytowany przez brytyjski "Mirror".

Anglik zwrócił uwagę, że Lewandowski prezentuje znakomitą formę mimo tego, że ma już 32 lata. "Mirror" przypomina, że ponad połowę z 530 goli, jakie Lewandowski strzelił w całej karierze, zdobył po 27 roku życia. W tym wieku jest właśnie Kane. – Lewandowski wiele goli zdobył w ostatnich pięciu latach. W dzisiejszych czasach nie ma powodu, dla którego nie możesz być u szczytu formy po skończeniu 30 lat. Kiedy patrzysz na Lewandowskiego, Ronaldo, Messiego i wielu innych piłkarzy, to widzisz, że osiągają jeszcze lepszą formę kiedy zbliżają się do trzydziestki. To chcę osiągnąć. Mam 27 lat i nadal czuję, że mam jeszcze wiele lat, na naukę i rozwój. Kiedy patrzę na takich piłkarzy, to daje mi to motywację. Jestem przekonany, że jestem w miejscu, w którym mogę to zrobić. Strzelać bramki i grać jeszcze wiele lat – mówi napastnik Tottenhamu.

Harry Kane we wszystkich rozgrywkach klubowych w tym sezonie zdobył 27 goli w 40 meczach. Robert Lewandowski w 36 meczach strzelił 42 bramki. Mimo tego były gracz Arsenalu, Paul Merson, stwierdził, że to Anglik jest lepszym napastnikiem. - Nie pamiętam, żeby Lewandowski w ogóle dotknął piłkę na ostatnich mistrzostwach świata, gdy Kane zdobył Złotego Buta – powiedział.