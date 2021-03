Koszmarna kontuzja Jamille'a Matta! Z niedowierzaniem patrzył na swoją dłoń. "Wygląda to naprawdę źle"

W 37. kolejce League Two Bolton wygrał z Forest Green 1:0 po golu Eoina Doyle'a. Więcej niż o przebiegu meczu mówi się jednak o sytuacji z 84. minuty, gdy Jamille Matt po starciu z rywalem ( Michaelem Jordanem Williamsem) padł na murawę i doznał koszmarnej kontuzji ręki. 31-letni Jamajczyk patrzył z niedowierzaniem na swoją dłoń. Podobnie jak fizjoterapeuci. Ostatecznie został zniesiony na noszach i przewieziony do szpitala.

REKLAMA

Zobacz wideo Kontuzja Drągowskiego. Musiał zejść z boiska [ELEVEN SPORTS]

"Jamille Matt wygląda jakby złamał każdy palec u ręki. Jedna z najbardziej obrzydliwych kontuzji, jakie widziałem od jakiegoś czasu", "Szczerze mówiąc nie sądziłem, że palce mogą się tak wygiąć. Wygląda to naprawdę źle" - to tylko część z wielu wpisów internautów, którzy mocno przeżyli ten przykry incydent.

Najwybitniejszy piłkarz Andory walczy o sprawiedliwość. "To mała Korea Północna w Europie"

Jamille Matt to kluczowy zawodnik Forest Green. W tym sezonie strzelił już 15 goli i zaliczył trzy asysty, a jego drużyna zajmuje piąte miejsce w tabeli, które zapewnia udział w barażach o awans do League One (trzeci poziom rozgrywkowy). Liderem ligi jest Cambridge United, a Bolton zajmuje czwarte miejsce.

Koronawirus w kadrze. Kolejny kadrowicz odizolowany! Sensacyjne powołanie Sousy

Na razie nie wiadomo, jak długo 31-letni Jamajczyk będzie przechodził rehabilitację.