Cristiano Ronaldo nie wytrzymał po meczu. "Cały naród został skrzywdzony"

Była 94. minuta meczu Serbia – Portugalia, kiedy przy stanie 2:2 długą piłkę w polu karnym odebrał Cristiano Ronaldo i strzelił do bramki obok wychodzącego bramkarza. Futbolówkę wybił jeden z serbskich obrońców. Jednak, jak pokazały telewizyjne powtórki, nie zdążył. Piłka przeszła linię bramkową. Niestety, gol umknęło to uwadze sędziów. W meczach eliminacji do MŚ nie jest używany system VAR, więc arbitrzy nie mieli szansy, aby naprawić swój błąd. Na konferencji po meczu trener Portugalczyków, Fernando Santos, powiedział, że sędzia spotkania, Holender Danny Makkelie, przeprosił go za tę sytuację.

Ronaldo nadal zły po meczu Portugalii z Serbią. "Cały naród został skrzywdzony"

Ronaldo, co zrozumiałe, był wściekły. Dał temu wyraz po meczu, kiedy zszedł z boiska ciskając o ziemię opaską kapitańską. Wcześniej wpadł w szał i krzyczał do sędziów, za co zobaczył żółtą kartkę. Gwiazdor Juventusu odniósł się do tej sytuacji także na swoim Instagramie. Napisał, że "cały naród został skrzywdzony".

- Bycie kapitanem reprezentacji Portugalii to jeden z największych zaszczytów i przywilejów w moim życiu. Zawsze dawałem i będę dawał z siebie wszystko, to się nigdy nie zmieni. Ale są trudne momenty, zwłaszcza kiedy czujemy, że cały naród został skrzywdzony. Trzeba podnieść głowę i zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem. Naprzód, Portugalia! – napisał pod jednym ze zdjęć.

Portugalia prowadziła z Serbami już 2:0 po dwóch golach Diogo Joty, ale w drugiej połowie Serbowie odpowiedzieli trafieniami Aleksandara Mitrovicia i Filipa Kosticia. Oba zespoły mają po tym meczu po cztery punkty w grupie A.