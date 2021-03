Hit! Lewandowski zatrzymany z karnego przez debiutanta. "Proszę to wyciąć" [WIDEO]

Zobacz wideo

Na kanale Łączy Nas Piłka pojawił się film z sobotniego treningu reprezentacji Polski. Można na nim zobaczyć, jak Karol Niemczycki obronił rzut karny Roberta Lewandowskiego. Napastnik reprezentacji Polski uderzył mocno w róg, ale bramkarz Cracovii wyczuł jego intencje i obronił strzał.

Boniek zachwycony paradą Niemczyckiego

- Złapałeś Lewemu? Tę jedną? Mamy to z góry nagrane - mówili autorzy filmu. - To dobrze, proszę to wyciąć - odpowiedział z zadowoleniem Niemczycki.

Z zadowoleniem obronę rzutu karnego Roberta Lewandowskiego przyjął również Zbigniew Boniek. - Zadzwonię do dziadka, babci, trenera, że Robertowi karnego złapałeś. Ja bym od razu zadzwonił, to babcia, ojciec się dowiedzą - powiedział z uśmiechem prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Kim jest Niemczycki?

Karol Niemczycki został powołany do reprezentacji Polski w miejsce Łukasza Skorupskiego, który zaraził się koronawirusem. Dla 21-letniego bramkarza Cracovii to pierwsze powołanie w historii do reprezentacji Polski.

Niemczycki przyszedł do Cracovii w sierpniu 2020 roku z Puszczy Niepołomice. Wcześniej występował w klubie pierwszoligowym na zasadzie wypożyczenia z NAC Breda, natomiast Holendrzy pozwolili mu wrócić do Polski na zasadzie wolnego transferu. Cracovia nie zapewniła Niemczyckiego, że będzie zawodnikiem pierwszego składu, ale bardzo szybko wywalczył sobie w nim miejsce. Zarówno Lukas Hrosso, jak i Michal Pesković, oglądają występy Polaka z ławki rezerwowych.

Więcej o Niemczyckim w tekście Aleksandra Bernarda, dziennikarza sport.pl.

