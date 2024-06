Wstrząsająca sytuacja w Niemczech. Zaatakowali najbliższych Schumachera

Schumacher ma na koncie aż siedem tytułów mistrzowskich F1, a dodatkowo ponad 90 wygranych wyścigów. Oficjalnie zakończył sportową karierę w 2012 roku, a niedługo później we francuskich Alpach był ofiarą poważnego wypadku narciarskiego. Trudno znaleźć informacje odnośnie do jego obecnego stanu zdrowia. Nieco ponad rok temu dziennik "Funke Mediengruppe" opublikował rzekomo "pierwszy wywiad" z zawodnikiem, co okazało się wielkim kłamstwem. Użyto wówczas sztucznej inteligencji, natomiast był to nieprzemyślany krok. Rodzina Schumachera pozwała gazetę, a wedle wyroku miała otrzymać 200 tys. euro.

Nowe informacje ws. Schumachera. Przestępcy nie dają spokoju jego rodzinie

Wykorzystując niepewną sytuację rodziny, przestępcy próbują zaatakować bliskich sportowca. Dziennik "Bild" podał w czwartek, że policja aresztowała dwóch mężczyzn, którzy mieli ich szantażować. "Chcieli miliony" - czytamy. Rzecznik prokuratury Wolf-Tilman Baumert zdradził, że podejrzani trafili do aresztu. - Prowadzimy śledztwo w sprawie szantażu i doszło do dwóch aresztowań. Na ten moment nie możemy jednak przekazać więcej informacji - oznajmił.

Dziennik dodał, że mężczyźni zostali pojmani poza Nadrenią Północną-Westfalią (kraj związkowy położony w zachodniej części Niemiec - red.), natomiast bezpośrednio przewieziono ich do sądu rejonowego w Wuppertalu. Usłyszeli tam zarzut próby wymuszenia, w związku z czym grozi im do pięciu lat więzienia. Nie można wykluczyć, że podejrzani zdobyli obecne zdjęcia Schumachera i chcieli je opublikować.

Niemieccy dziennikarze zaznaczają, że to nie pierwszy raz, kiedy rodzina padła ofiarą szantażu. Osiem lat temu żona sportowca Corinna otrzymała perfidnego e-maila, w którym grożono jej dzieciom. Rok później do aresztu trafił za to malarz Huseyin B, który "zachowywał się głupio i policja szybko go wytropiła". Tym samym został skazany na rok i dziewięć miesięcy w zawieszeniu oraz otrzymał karę grzywny w wysokości 4,5 tys. euro. Musiał też odbyć 50 godzin prac społecznych i poddać się terapii.

Rodzina 55-latka regularnie organizuje wyprzedaże jego majątku, żeby mieć pieniądze na kosztowne leczenie i rehabilitację. Niedawno jego małżonka wystawiła na sprzedaż osiem zegarków, których wartość wyceniana była na aż cztery miliony dolarów.