Sztuczna inteligencja wskazała zwyciężczynie w Rzymie. Można się zdziwić

Po turnieju w WTA w Madrycie zostało tylko wspomnienie. Aryna Sabalenka wygrała z Coco Gauff i mogła cieszyć się ze swojego kolejnego tytułu w tourze. Obrończynią tytułu była Iga Świątek, która niestety dotkliwie poległa z Amerykanką 1:6, 1:6. Niewiele brakowało, by Polka spadła na trzecie miejsce w rankingu WTA.

Sztuczna inteligencja wskazała zwyciężczynię turnieju w Rzymie

Teraz największe gwiazdy tenisa przygotowują się do kolejnego tysięcznika, tym razem rozgrywanego w Rzymie. Turniej będzie rozgrywany w dniach 6 - 18 maja, a w rywalizacji wezmą udział m.in. Aryna Sabalenka - liderka rankingu, Iga Świątek - druga rakieta świata i obrończyni tytułu oraz Coco Gauff - finalistka zmagań w Madrycie.

Dziennikarze Sportskeeda poprosili AI o "wydanie werdyktu na temat tego, kto tym razem może wrócić do domu z pucharem dla zwyciężczyni". "Google Gemini Al wybrało Sabalenkę jako swój najlepszy wybór. Wygrała niedawno zakończony Madrid Open, jej trzeci tytuł na tym miejscu, a także trzeci w sezonie. W zeszłym roku była również wicemistrzynią w Rzymie. Dotarła do finału w sześciu z ośmiu turniejów, w których brała udział w tym roku, co czyni ją najlepszym wyborem" - czytamy.

Przypomnijmy, że Białorusinka powalczy o swój pierwszy tytuł we Włoszech. W ubiegłym roku dotarła do finału, ale poległa z Igą Świątek.

Co z Igą Świątek?

Czy znalazło się miejsce dla Igi Świątek? Sztuczna inteligencja wskazała ją jako następną na liście. "Chociaż w tym roku nie dotarła do finału, konsekwentnie przechodziła do ostatnich etapów. Ma rekord 20-2 w Rzymie, łącznie z trzema tytułami" - przypomniano.

"Gauff niedawno przegrała z Sabalenką w finale w Madrycie. Wcześniej dwukrotnie dotarła do ostatniej czwórki na Italian Open. Za każdym razem, gdy dotarła do półfinału, przegrywała ze Świątek" - czytamy.

Zobacz też: Amerykanie naprawdę to napisali o Świątek. "Ma szczęście"

Co ciekawe sztuczna inteligencja wskazała także inną kandydatkę do tytułu. Mowa o Elinie Switolinie - dwukrotnej mistrzyni, która dotarła do półfinału turnieju w Madrycie. "Na koniec AI wyróżniło również Keys, Pegulę i Paolini jako potencjalne kandydatki do tytułu" - czytamy.