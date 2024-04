W grudniu 2013 roku, a więc rok po zakończeniu kariery sportowej Michael Schumacher uległ bardzo groźnemu wypadkowi na nartach w Alpach, po którym długo walczył o życie. Tę walkę udało się wygrać i w 2014 roku opuścił szpital, ale od tamtego czasu jego rodzina bardzo mocno pilnuje swojej prywatności, by media, paparazzi i inne niepożądane osoby nie donosiły o stanie zdrowia legendy Formuły 1. Od lat stan niemieckiego kierowcy pozostaje wielką zagadką.

- Moim zdaniem Michael jest w stanie, w jakim był bezpośrednio po wypadku. Wygląda na to, że nie ma tam wielkiego progresu, jeśli wystąpił jakikolwiek. Przypuszczam, że rodzina czeka, aż nauka i medycyna wymyślą co, co miejmy nadzieję przywróci nam dawnego Michaela - mówił o stanie Schumachera były kierowca F1 Johnny Herbert na początku roku.

W 2023 roku zagraniczne media poinformowały, że Schumacher poddawany jest nowej terapii, która jest niezwykle kosztowna. W przeliczeniu na polską walutę trzeba za nią płacić ponad pół miliona złotych tygodniowo.

Rodzina Michaela Schumachera wystawi na licytację jego kolekcję zegarków

Rodzina 55-latka regularnie organizuje wyprzedaże jego majątku, żeby mieć pieniądze na kosztowne leczenie i rehabilitację. Tym razem wystawionych na aukcji zostanie osiem zegarków Schumachera, których wartość wyceniana jest na cztery miliony dolarów. Tyle też rodzina chce zebrać z licytacji. Odbędzie się ona 13 maja w Genewie.

Wśród wystawionych zegarków będą m.in.: Platinum Vagabondage 1 - wartość od 1,2 mln do 2,2 mln dolarów oraz Audemars Piguet - wyceniany na ponad 212 tysięcy dolarów i Rolex Daytona Paul Newman o wartości ponad 230 tysięcy dolarów.

Pierwszy z czasomierzy został zamówiony dla Schumachera jako osobisty prezent od jego byłego szefa z Ferrari Jeana Todta. Zegarek ma czerwoną tarczę z symbolami reprezentującymi siedem tytułów mistrza świata. Znajduje się na nim także dedykacja dla Michaela Schumachera wygrawerowana z okazji Bożego Narodzenie w 2004 roku. Audemars Piguet został podarowany w poprzednie święta, również z dedykacją i charakterystycznym wzorem czerwonej czapki.

Michael Schumacher to niekwestionowana legenda motosportu. Niemiec najwięcej razy w historii - aż siedem - sięgał po mistrzostwo świata Formuły 1. Jako jedyny zawodnik w historii w 2002 r. ukończył w pierwszej trójce wszystkie wyścigi w sezonie. Karierę zakończył w 2012 r.