Zapowiadał, że się zabije. Zrobił to dzień przed meczem z Austrią

Polskę oraz Austrię piłkarsko łączy nie tak znowu mało postaci. Jerzy Brzęczek, Kazimierz Sidorczuk, Jacek Bąk. To pierwsze nazwiska, które mogą przyjść do głowy, gdy myślimy o naszych rodakach grających w ojczyźnie Mozarta. Wśród nich jest także ktoś, kto sporą część swojej bogatej kariery poświęcił na grę właśnie w tamtejszej Bundeslidze i kto, będąc piłkarzem austriackiego klubu, przegrał najważniejsze starcie. Ze swoją własną psychiką. Tym kimś był Adam Ledwoń.

GKS Katowice, Niemcy, Austria. W tej kolejności

Ponad 180 meczów dla GKS-u Katowice, ponad 200 w austriackiej Bundeslidze, 18 występów w reprezentacji Polski, które okrasił golem przeciwko Gruzji w 1997 roku (4:1). Adam Ledwoń był czołowym polskim obrońcą przełomu wieków, zwłaszcza końcówki lat 90'. Z Katowic przeniósł się do Bayeru Leverkusen, ale niemiecka przygoda nie była udana. Potem trafił jeszcze do Fortuny Koln, a stamtąd już do Austrii, gdzie reprezentował barwy m.in. Austrii Wiedeń czy Sturmu Graz.

Koledzy z boiska zapamiętali go jako twardziela, charakternego walczaka, który nie odpuszczał. Żółte kartki zbierał jak gorliwy kolekcjoner. W rozmowie ze Sport.pl jego trener z czasów katowickich Piotr Piekarczyk mówił o nim: "on był indywidualistą, zarówno na boisku jak i poza boiskiem i to mu przeszkodziło". Jednak w 2008 roku, dziesięć lat po ostatnim występie w kadrze narodowej, był przede wszystkim człowiekiem przytłoczonym problemami, o czym wiele osób nie miało pojęcia.

Ledwoń miał wiele problemów

Wiedzieli zaś jego rodzice. W rozmowie ze Sport.pl sprzed czterech lat jego ojciec Ryszard otwarcie opowiadał, co wówczas działo się w życiu jego syna. "Posypał się, gdy jego żona wróciła do Opola z dziećmi. Mieli problemy, jak to w małżeństwie, a on nie dał sobie rady. Dzień w dzień, po każdym treningu, jechał z Wiednia do Opola, żeby to ratować. Byłem na niego zły, że tyle jeździ. Ale później widział, że szanse są coraz mniejsze, pojawił się alkohol i w ogóle się posypał" - powiedział Ryszard Ledwoń. O psychologu wówczas nie było mowy. To nie było jeszcze powszechne, a czasem nawet niemile widziane w sporcie.

W czerwcu 2008 roku Ledwoń stał się obiektem zainteresowania i zaproszeń ze strony wielu telewizji oraz mediów pisanych. Trwało bowiem Euro 2008 w Austrii i Szwajcarii, a Polacy tak jak dziś byli niemalże w przededniu starcia z Austriakami. Środkowy obrońca wówczas Austrii Karnten doskonale znał ten kraj, tamtejszą ligę, w której grał od ośmiu lat.

Zapowiedź śmierci, w którą nikt nie uwierzył

Ten zaś chętnie się wypowiadał i sprawiał wrażenie spokojnego. Gdy w wywiadzie dla Weszło.com rzucił na koniec "jak nie wygramy z Austrią, to się normalnie powieszę i napiszcie, że będę dyndał na jakiejś latarni w Klagenfurcie". Wszyscy potraktowali to jako niezbyt elegancki żart. Nikt nie spodziewał się, że dzień przed tym spotkaniem kolega z zespołu Patrick Wolf znajdzie go nieżyjącego. Adam Ledwoń powiesił się we własnym domu. Miał 34 lata.

Jeśli czujesz, że odczuwasz lęk i smutek, masz myśli samobójcze, absolutnie nie czekaj ze zgłoszeniem się po pomoc. Dzwonić należy pod jeden z numerów pomocowych dostępnych bezpłatnie i czynnych całą dobę, 7 dni w tygodniu: