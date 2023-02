Niesamowity wyczyn Sofii Enaoui. Pobiła rekord sprzed 20 lat

Sofia Ennaoui podczas zawodów cyklu World Athletics Indoor Tour Gold w Birmingham wystartowała na nietypowym dystansie 1000 m. Stawka była bardzo mocna, co sprzyjało osiąganiu życiowych wyników. Tak też się stało w przypadku Polki. Uzyskała czas 2:35.69 i o ponad sekundę poprawiła rekord Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Premier obiecał kilkadziesiąt hal sportowych. Powstało pięć. Minister wyjaśnia, dlaczego tak mało

Sofia Ennaoui pobiegła po rekord Polski. Przetrwał 20 lat

Ten przez 20 lat należał do Lidii Chojeckiej. Padł dokładnie 23 lutego 2003 roku w Lievin do soboty wynosił 2:36.97. Plan na pobicie rekordu miała także zwyciężczyni zmagań w Birmingham - Laura Muir. Reprezentantka gospodarzy mierzyła w rekord świata, ale ostatecznie nie wytrzymała tempa. Dobiegła z rezultatem 2:34.53. Zabrakło jej prawie czterech sekund. Najlepszym wynikiem w historii wciąż może chwalić się zawodniczka z Mozambiku Maria Mutola. W 1999 r. pobiegła 2.30.94.

Ennaoui od początku biegu trzymała się w czołówce grupki, goniącej prowadzącą Muir. Na ostatnią prostą wbiegała na drugiej pozycji, tuż za słabnącą Brytyjką. Niestety Polkę wyprzedziła Rumunka Claudia Bobocea, która również ustanowiła rekord swojego kraju.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Dla 27-letniej Polki był to dopiero drugi start w tym sezonie. Wcześniej wzięła udział jedynie w mistrzostwach Polski na dystansie 1500 m i wcale nie była w nich najlepsza. Zdobyła srebrny medal, a niespodziewanie triumfowała Martyna Galant. Ona również pojawiła się w Birmingham, tyle że na dystansie 3000 m. Pokazała się z bardzo dobrej strony. Zajęła szóste miejsce, ustanawiając rekord życiowy 8:43.08. W tym biegu również oglądaliśmy atak na rekord świata. Zaledwie 0,09 sekundy zabrakło do niego Etiopce Gudaf Tsegay. Ten wciąż należy do jej rodaczki Genzebe Dibaby (8:16,60).

Za niespełna tydzień Sofia Ennaoui wystąpi na halowych mistrzostwach Europy w Stambule. Weźmie udział w biegu na 1500 m. W imprezach tej rangi ma już dwa medale - srebro z Glasgow z 2019 r. i brąz z Belgradu z 2017.