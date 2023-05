Nowy rekord świata! Największy sum w historii. Niebywały widok

Od pobicia ostatniego rekordu świata w wędkarstwie sumowym nie minął nawet miesiąc, a znów mamy historyczne wydarzenie! Włoch Alessandro Biancardi złowił w jednej z największych rzek swojego kraju gigantycznego suma o długości 285 cm. To nowy rekord świata i największy sum złowiony na wędkę w historii! Poprzedni rekord należał do Niemca Stefana Seussa, ustanowił go w maju tego roku, a jego ryba mierzyła 281 cm. - Wciąż nie mogę w to uwierzyć, jak w ciągu miesiąca można pobić kolejny rekord świata i to aż o 4 cm. Ta ryba jest tak gigantyczna, że przypomina stworzenie prehistoryczne - mówi Sport.pl Piotr Boufał, przewodnik wędkarski i łowca wielkich sumów. Zresztą zobaczcie sami:

Alessandro Biancardi z rekordowym sumem MADCAT

- Z drżącym głosem i oczami pełnymi radości chcę wam opowiedzieć, co kilka dni temu wydarzyło się nad wodą. Sumy łowię od 23 lat, ale nigdy nie spodziewałem się, że spotka mnie coś takiego. Ale od początku. To był zwykły dzień, pojechałem nad jedną z wielkich rzek we Włoszech i chciałem sprawdzić, czy po powodzi, przy niższym stanie wody, sumy będą aktywne. Zdecydowałem się łowić metodą spinningową. Rzucałem przynętę do mętnej i błotnistej wody i po kilku rzutach poczułem potężne branie. Miejsce było wymagające - z mocnym nurtem i wieloma zatopionymi przeszkodami. Czułem, że to wielka ryba, ale nie sądziłem, że to nowy rekord świata. Hol trwał około 40 minut. Miałem mocny sprzęt, sprawdzone węzły, ale gdy sum wynurzył się po raz pierwszy, wpadłem w panikę. Bałem się, że stracę największą rybę, jaką kiedykolwiek widziałem. Po 2-3 nieudanych próbach wyciągnięcia ryby, udało mi się znaleźć mieliznę i bezpiecznie wylądować rybę - opisuje Alessandro.

Alessandro Biancardi z nowym rekordem świata MADCAT

- Później zadzwoniłem do mojego przyjaciela Marco. Przyjechał na miejsce z kilkoma innymi wędkarzami i wspólnie wyjęliśmy rybę na matę i dokładnie zmierzyliśmy. Wiedziałem, że to największa rybą jaką kiedykolwiek złowiłem, ale nie sądziłem, że to nowy rekord świata. Gdy miarką pokazała 285 cm, oniemiałem. Nikt nigdy nie złowił na wędkę większego suma. Byłem bardzo ciekawy jego wagi, ale to rzadki okaz, nie chciałem go męczyć i bezpiecznie wypuściłem z powrotem do wody. Mam nadzieję, że kiedyś da innemu wędkarzowi taką radość, jaką dał mi - kończy Biancardi.

Miarka wskazała 285 cm MADCAT

Sum to największa słodkowodna ryba żyjąca w Europie. Jej okazy osiągają w Polsce długość ponad 260 cm i wagę ponad stu kilogramów. Rekord naszego kraju należy do Mateusza Kalkowskiego, który na mazowieckim odcinku Wisły złowił suma o długości 261 cm.

Warto dodać, że łowienie sumów, zwłaszcza tak gigantycznych, wymaga specjalistycznego sprzętu i odpowiednich środków bezpieczeństwa - m.in. maty chroniącej ryby przed utratą śluzu. Bo dla prawdziwych wędkarzy liczy się przede wszystkim ochrona ryb, zwłaszcza tych największych. Dlatego im szybciej Polski Związek Wędkarski zda sobie sprawę, że trzeba wprowadzić w Polsce górny wymiar ochronny, tym więcej pięknych i walecznych ryb będzie pływać w polskich wodach.